Brasileira Rafaela Pimenta “rainha das transferências” agencia Haaland

Com Erling Haaland, Paul Pogba e Matthijs de Ligt como clientes, a brasileira Rafaela Pimenta é uma das agentes mais influentes do mundo do futebol. Nesta entrevista exclusiva ao Flashscore, ela fala sobre seu dia a dia, que é motivo de fantasia para milhões de torcedores, bem como sobre os jogadores mencionados acima, o trabalho com Mino Raiola e o lugar das mulheres no mundo dos negócios do futebol. Entrevista concedida a Pablo Gallego, do Flashscore

Brasileira Rafaela Pimenta e Haaland

É terça-feira, 11 de junho, às 13:45, e estamos prestes a enviar um link do Zoom para Rafaela Pimenta. A reunião estava marcada para as 14h, mas, como acontece com frequência no mundo do futebol, nunca se pode dar nada por garantido. A agente brasileira estava em Bucareste a negócios há menos de 24 horas e estava prestes a embarcar em um voo para a Alemanha para a Euro 2024.

14h45: Fomos informados de que a ligação finalmente começaria às 15h00 e que duraria trinta minutos, pois Pimenta tinha um compromisso importante logo em seguida. Acenamos gentilmente com a cabeça em sinal de concordância, antes de nos envolvermos em uma discussão que é empolgante demais para ser interrompida depois de meia hora.

Pimenta fala com facilidade enquanto nós do Flashscore ouvimos atentamente a história dessa mulher com uma carreira grandiosa. A ligação poderia ter se estendido por mais uma hora, com mais “off the record” e anedotas intermináveis, mas tivemos que interrompê-la. Gostaríamos de agradecer a Pimenta por nos dar mais 17 minutos de uma entrevista muito gratificante.

Olá Rafaela, é uma grande honra poder falar com você. Os principais jornais costumam apresentá-la como uma “agente sombra”. Você é formada em direito internacional em São Paulo e está imersa no mundo do futebol há duas décadas. Conhecer Mino Raiola (que ele descanse em paz) foi um momento decisivo para você e o início de uma colaboração frutífera. Você poderia se apresentar para esclarecer essa “sombra” que paira sobre você e nos contar sobre o seu início, a sua história no começo, antes de conhecer Raiola? Como a jovem advogada brasileira que você era conseguiu se associar a um agente ítalo-holandês?

“Olá Pablo, obrigado por suas palavras. Meu passado… Fico feliz quando olho para trás porque as coisas aconteceram um pouco por acaso… Como você disse, sou formada em direito e, na época, lecionava direito internacional no Brasil. Então, um dia, um amigo meu me convidou para trabalhar com ele. Essa pessoa queria entrar no futebol e precisava de alguém que entendesse de leis, contratos e tudo que tivesse a ver com o aspecto jurídico. E ele me disse: Tenho que ver um cliente, é um cliente estrangeiro, você pode vir comigo e talvez façamos algo juntos. Eu tinha acabado de sair da universidade. Então fui à reunião e, quando cheguei, percebi que era uma reunião com a empresa que pertencia, na época, a Rivaldo e Cesar Sampaio. Eles estavam em processo de criação de um clube de futebol e estavam tentando fazer transferências para o exterior. Tinham acordos incipientes com europeus.

E entre eles estava o Mino (Raiola). Foi lá que eu o conheci. E eu me lembro que o Mino queria entender a legislação do futebol brasileiro. Eu me apresentei a ele e comecei a explicar, mas ele contestava tudo o que eu dizia. Ele dizia: “Não, não é assim, mas você não pode fazer isso e assim por diante”. Cheguei então à conclusão de que Mino conhecia a legislação brasileira – em sua opinião – melhor do que eu. Então me retirei, fui embora. Uma decisão bastante acertada, pois foi por causa disso que Mino entrou em contato comigo novamente.

Quase um ano depois, ele me encontrou novamente, quando eu estava trabalhando para o governo brasileiro. Lembro-me como se fosse ontem (risos)… Eu estava em Brasília. Meu telefone tocou, era um número desconhecido. Eu atendi e ele disse: ‘Aqui é o Raiola. Estou procurando por você há meses. Eu não tinha seu telefone. As pessoas não queriam me dar o telefone’.

Perguntei a ele por que queria falar comigo, já que ele conhecia a lei brasileira muito melhor do que eu (risos). E ele respondeu: ‘Não… porque, na verdade, você foi o único a me dizer não. Todas as pessoas que eu conhecia no Brasil diziam sim, sim, sim, está tudo bem, está tudo bem. Foi assim que me convenceram a investir lá. Mas como você disse não, eu fiquei interessado em trabalhar com você. Você pode me ajudar?’

Eu disse: “É claro que posso ajudá-lo, mas só se você me ouvir. Se não quiser me ouvir, não poderei fazer nada. Sou apenas um advogada’. Ele concordou e começamos a trabalhar juntos. Eu lhe disse: ‘OK, não há nada com que se preocupar, exceto o fato de que não sou livre. Trabalho para o Estado e não estou totalmente disponível como você gostaria’.

Ele me disse que poderíamos conversar de vez em quando. Eu disse: ‘OK’. E esse famoso “de vez em quando” chegou em um belo domingo. Eu estava dormindo quando recebi uma ligação dizendo: ‘Oi Rafaela, estou transferindo um jogador para a Argentina. Você pode ir com ele? Porque é muito longe para mim…’

Eu disse a ele que era complicado para mim, que eu nunca tinha feito uma transferência antes. E então ele me disse: ‘Está tudo pronto, não se preocupe. Você só precisa ir com o jogador, verificar se está tudo certo, se o acordo está em vigor e se tudo está bem.

Eu concordei, viajei com o jogador, fomos para a Argentina… E então percebi que nada havia sido feito. Não havia acordo, não havia contrato, havia tudo a ser feito. Um cara estava nos esperando no aeroporto, ele queria nos contar sua história.

Então, liguei para o Mino para explicar, ele não acreditou e, finalmente, eu disse a ele que iria encontrar uma solução. E foi o que fiz. O jogador foi transferido para o Boca Juniors. E essa foi minha primeira experiência no mundo do futebol, e devo dizer que foi extremamente intensa.

Uma anedota e tanto… Prova de que tudo acontece muito rápido no mundo do futebol.

Exatamente!

Em um artigo publicado no Le Monde em 9 de setembro de 2022, intitulado “Quem é Rafaela Pimenta, a advogada de Paul Pogba?”, o jornalista escreveu: “Desde a morte de Mino Raiola em 30 de abril, ela assumiu a tocha. Residindo em Mônaco, onde fica a sede da empresa fundada por Raiola, Rafaela Pimenta gosta de discrição tanto quanto seu mentor gostava de exuberância. Poliglota – fala oito idiomas -, ela fala pouco na imprensa e não é ativa nas redes sociais. A discrição é o primeiro princípio de sua profissão?

Sim, porque foi para isso que fui treinada, é legal. Com o treinamento jurídico, vem a ideia de discrição, confidencialidade e proteção ao cliente. É para isso que você é treinado. E quando você entra nessas profissões, é porque quer cuidar de outras pessoas, trabalhar no interesse delas. É preciso ter uma mentalidade defensiva.

Então, sim, para mim, a profissão precisa ter esse lado. Para mim, os prestadores de serviços – porque é isso que somos – devem ter essa discrição como uma palavra de ordem, ela deve fazer parte de nossa profissão. Por exemplo, se eu for ao dentista, não quero que ele exponha minha vida para todos os seus colegas e para o mundo inteiro (risos).

Acho que os jogadores se acostumaram a ser superexpostos por sua comitiva. As pessoas ao redor deles ocupam muito espaço e eles querem se expor demais. Só que isso não é bom… O show pertence aos jogadores.

Nós, os agentes, estamos lá para garantir que as coisas corram da melhor forma possível para o nosso jogador. Temos que ficar em segundo plano. Portanto, na minha opinião, a discrição faz parte do meu trabalho. Depois disso, é um trabalho com muita cobertura da mídia. Há muita curiosidade… E isso também pode nos interessar. Trazer à tona certas situações para o bem de nossos clientes, por exemplo.

Você já tinha essa discrição em si ou foi algo que adquiriu durante seus estudos ou sua experiência profissional?

Quando você tem o Mino ao seu lado (risos)… Não sei se eu já tinha isso em mim ou não. Eu não tinha nenhuma experiência profissional real antes. Minha outra experiência foi quando eu era professora. E os professores falam o tempo todo (risos)!

Depois disso, quando eu estava no governo, era um tipo diferente de trabalho. Quando passei para o futebol, foi minha primeira experiência profissional nesse ambiente, e tive que aprender rapidamente. Mesmo assim, estava claro desde minha formação universitária que esse princípio iria me acompanhar em minha carreira em algum momento.

Em 2022, você assumiu o caso Erling Haaland…

(Ela interrompe) Isso não é verdade… Nós conhecemos o contexto. Anteriormente, foi dito que a empresa foi fundada por Mino (Raiola). Mas isso não é verdade. Nós dois a criamos. Escrevemos os documentos da empresa juntos. Acho isso um pouco machista.

Como você sabe, sou muito comprometida com o feminismo e, na minha opinião, isso deve ser destacado. Escrevemos os artigos de fundação da empresa juntos, de mãos dadas. Mais uma vez, você nunca vai encontrar uma pessoa com tanto respeito e admiração por ele. Isso não existe. Mas, no nosso caso, é importante ressaltar que não foi o homem que fez tudo isso. Porque não é esse o caso.

Quando homem e mulher fazem algo juntos, acho que é importante destacar isso.

Como mulher, tenho o dever de esclarecer essa questão. E também é importante porque, na minha opinião, o futebol pode permitir que as mulheres se emancipem. As mulheres têm o direito de ter seu próprio espaço nesse ambiente.

Muito bem colocado…

Sim, achei que era importante esclarecer esse ponto.

Voltando à transferência de Haaland para o Manchester City, você pode nos contar sobre os antecedentes ou alguma anedota em particular?

Não posso… E aqui eu quero insistir na discrição. Por que eu o interrompi antes? Fiz isso de propósito. Haaland tem sido nosso cliente há anos e anos. Fomos nós que fizemos a transferência para o Borussia Dortmund. E, a partir do momento em que Mino não estava mais lá, era como se, de um dia para o outro, eu tivesse que cuidar dele.

Mas não, não foi assim que aconteceu. Mino e eu sempre fizemos tudo juntos. Não estou dizendo isso pela glória ou pelos elogios. É só para dizer que também devemos ter cuidado quando há uma mulher trabalhando. Vamos nos perguntar qual é o papel e a importância dela.

Foi por isso que eu o interrompi antes. Agora, para falar sobre a transferência, não acho que essa história pertença a mim. Ela pertence a Erling Haaland. Ela pertence ao Manchester City. Eu estava lá como consultora. Se eu lhe falar sobre a transferência, talvez eu lhe diga algo que não me pertence.

Portanto, posso lhe dar minha perspectiva, minha experiência e o que me afetou. Por exemplo, quando estávamos realizando essa transferência, foi um momento muito difícil para mim… Muito complicado porque Mino não estava lá. Todas as transferências que fiz em minha vida foram feitas com o Mino.

O que estou prestes a lhes contar é triste. Porque, do meu ponto de vista, a transferência de Haaland teve um sabor agridoce. Em outras palavras, doce e amarga ao mesmo tempo. E por que isso aconteceu? Porque Mino não estava lá. E eu adoraria ter estado com ele naquele momento, na hora da transferência, na hora da contratação e, especialmente, na hora do primeiro jogo do Haaland.

Aquela partida foi um momento de alegria para todos. Mas, pessoalmente, eu tinha lágrimas nos olhos porque estava pensando em Mino.

E posso dizer a mesma coisa sobre a transferência de Paul (Pogba) para a Juventus. No dia em que Paul assinou com a Velha Senhora, comecei a chorar. Porque havia todo o clube da Juve, havia Paul, sua família, eu mesmo… mas Mino estava faltando. Foram tempos complicados.

Hoje, você é o agente mais influente do mundo do futebol. Em 2022, você foi eleito o melhor agente de jogadores pelo Tuttosport (graças às transferências de Erling, Paul e Matthijs de Ligt). Em 21 de outubro de 2022, o jornal italiano se referiu a você como “a rainha indiscutível do mercado de transferências”. Deve ter sido um longo caminho para chegar lá…

Eu não me vejo assim, mas gostaria de agradecer a vocês. Quando olho para trás, percebo que foi um longo caminho… Muito longo e muito curto ao mesmo tempo. Passou tão rápido (risos)… Como pode ter passado tão rápido?

E voltando à pergunta, no início, era muito difícil fazer com que as pessoas nos ouvissem. Lembro-me de quantas horas passamos trabalhando. Horas de sacrifício. Naquela época, o futebol italiano era o melhor do mundo. E Mino e eu íamos com frequência a um bar próximo às instalações do Milan. Sabíamos que, algumas vezes por dia, pessoas como Galliani iam a esse bar para tomar seu café.

E, como você sabe, os cafés italianos são curtos. Você vem e vai embora (risos)!

Então, íamos até lá, íamos até Milão para sentar nesse bar e esperar pela nossa chance. E se essas pessoas passassem por nós, o que durava uma fração de segundo, tínhamos que transformar nosso ‘olá’ em uma oportunidade de sermos recebidos e ouvidos.

Isso é do ponto de vista de nossa sociedade, mas há também o ponto de vista das mulheres. Hoje em dia, as mulheres acham difícil conseguir que os homens as ouçam em nossos negócios. Mas antigamente era pior. Portanto, também tem sido um longo caminho nesse sentido, ser respeitada, ser ouvida, ser ouvida…

Por exemplo, quando eu dizia algo, as pessoas procuravam a Mino para tentar fazer as coisas de forma diferente. Demorou muito tempo nesse sentido também. E ao mesmo tempo foi curto no sentido de que tivemos muitos momentos bons, momentos de alegria, momentos de sucesso profissional e pessoal…

Eu não usei a palavra “influente” por acaso – outros meios de comunicação a definem como “poderosa”. Você disse no Téléfoot, em 19 de fevereiro de 2023, que a palavra “poderosa” não era adequada para defini-la. Para você, é o jogador antes do agente: “Não há agentes poderosos, há jogadores poderosos”, você disse.

Eu disse isso de propósito naquele dia, porque gostaria de ver o papel do agente reformulado. Porque se fizermos isso, elevaremos a profissão de agente. Para mim, o agente deve ser um suporte para seu cliente.

Como eu disse anteriormente, não somos os principais jogadores neste jogo. Não se pode tirar o poder dos jogadores. E os jogadores têm de entender que o poder é deles. E quando um jogador usa seu poder e sua voz, o futebol se torna uma ferramenta, um meio de mudar muitas coisas do ponto de vista da sociedade.

Se soubermos como usar isso, e os jogadores também souberem, poderemos ir muito longe. Não gosto quando os agentes querem controlar tudo. Isso se transforma em manipulação. Não gosto disso, porque pode haver jogadores fracos.

Nossa missão como agentes também é fortalecer a posição e o papel dos jogadores para que eles possam ser independentes. Quero que os jogadores queiram trabalhar conosco porque precisam.

O que eu gosto é quando há um relacionamento humano real entre o jogador e o agente. E, acima de tudo, o que eu tento evitar a todo custo é uma relação de dependência entre o jogador e o agente. Quando o primeiro pode não saber o que está acontecendo com seu dinheiro ou sua carreira. Na minha opinião, isso é inconcebível.

Conte-nos sobre uma semana típica para Rafaela Pimenta.

Eu gostaria de poder lhe dizer uma (risos)… Se eu tivesse uma semana típica, teria o maior prazer em contar para vocês! Neste momento, estou em Bucareste, cheguei ontem às três da manhã e vou pegar outro voo esta noite, porque tem a abertura da Eurocopa em Munique…

Então, em uma semana normal, sempre temos boas intenções… Começamos a semana com muito boas intenções! Temos um plano, temos uma agenda, organizamos nossas roupas, viajamos… Saímos quando está quente, chegamos quando está frio (risos).

Perdi a conta do número de vezes que tive que comprar um moletom no aeroporto, pensando que o lugar para onde estou indo seria quente e, no final, estava muito frio. O último moletom que comprei foi na semana passada, e nele estava escrito ‘Amsterdã’!

Portanto, não existe uma semana típica neste negócio. Você precisa ser flexível e sua equipe precisa ser flexível, caso contrário, você deixará todos loucos. E, além de ser flexível, você precisa ser alegre. Acho que é uma questão de personalidade.

Algumas pessoas são capazes de lidar com o inesperado com tranquilidade. E há pessoas para quem isso é demais para lidar. Portanto, você tem que estar realmente aberta a não ter uma semana típica, comer o que puder, comer no aeroporto, ser um verdadeiro fã de sanduíches triangulares. Eu conheço todos eles (risos)!

É preciso entender que as coisas não vão sair do jeito que você planejou de antemão. Também adquiri o hábito de ter uma mala grande para que eu nunca fique sem nada e para que eu tenha um senso de equilíbrio, porque se não tiver, você fica louca.

Como mulher, e sabendo como funciona o mundo do futebol, quais são as chaves para deixar sua marca?

Em primeiro lugar, você tem de ser você mesma. Antes, eu costumava pensar muito em como deveria me vestir, se seria mais respeitada se me vestisse assim… É óbvio que sempre há uma certa maneira de se vestir no trabalho, como regra geral. Mas você não deve se deixar levar por isso… Se você se empolgar demais, não será vista como um homem, porque você não é um homem.

Se eu gosto de uma manicure, tenho que fazer a manicure. Se você gosta de unhas vermelhas, faça-as, porque, na minha opinião, não é isso que determina se você é respeitada ou não. Para mim, o respeito vem quando você sabe como falar, quando sabe como se posicionar, quando é séria, quando é honesta e quando sabe qual é a sua posição.

Se estou lá por um jogador, estou lá por esse jogador e nada mais. Também não estou aqui para fazer com que os clubes gostem de mim. Espero que os clubes gostem de mim, mas, acima de tudo, estou lá para representar meu cliente. Quando dizemos não a um clube, não é porque queremos dizer não. Sempre temos um motivo, e esse motivo vem do nosso cliente. Sempre temos um motivo, e esse motivo vem do nosso cliente. As pessoas que levam o futebol a sério entendem isso muito bem. Você precisa saber como dizer não e como dizer sim no momento certo.

Dito isso, todo dia é uma batalha. Você nunca sabe o que vai acontecer. Há dias em que você encontra pessoas que acham que as mulheres não podem trabalhar no futebol… Outros acham que é um trabalho como outro qualquer. Portanto, temos de estar preparadas, temos de ser treinadas.

Tenho uma historinha recente. Eu tinha um compromisso em um país onde eu falava o idioma, mas tinha pouco domínio da palavra escrita. Então, decidi ir à consulta com um advogado local ao meu lado, para o caso de eu ter perdido alguma coisa.

Tudo correu bem e, no final da reunião, do outro lado da mesa, essas pessoas disseram ao advogado que estava comigo: ‘Você realmente a preparou bem para o mundo do futebol, sabia?’ Eles não queriam me insultar, mas ainda assim foi um comentário muito inadequado.

O advogado em questão ficou vermelho porque o comentário foi inadequado, mas também porque essas pessoas acharam que ele tinha a última palavra na minha frente… Isso é uma tremenda falta de respeito. Basicamente, você está presumindo que uma mulher não pode entender de futebol? Mesmo quando você tenta ser simpático, isso pode se transformar rapidamente em machismo, infelizmente.

Você concordou em participar do documentário sobre Paul Pogba, The Pogmentary, que foi lançado em junho de 2022. Falando sobre você, o meio-campista francês diz: “Ela cuida de mim como se eu fosse seu filho, então eu a considero minha segunda mãe. Ela é minha mãe de negócios”. E você diz: “Quando ele ganhou a Copa do Mundo, quando foi indicado para a Bola de Ouro, quando seu filho nasceu ou quando conheceu sua esposa, eu estava lá todas as vezes”. É gratificante ser considerada uma segunda mãe?

Não importa de quem vem. Se for alguém que o ama muito, que você também aprecia, e que lhe oferece palavras como essas, é uma grande honra. E é um grande prazer.

Como você sabe, o campeão mundial de 2018 se envolveu em dois grandes casos nos últimos anos. E, como sua segunda mãe, você é a pessoa mais indicada para responder por eles. O primeiro foi o caso com o irmão dele, em que você administrou dos bastidores. Minha pergunta é a seguinte: o futebol, seu mundo, as pessoas ao seu redor, o ambiente, etc., tem tudo a ver com os jogadores. Quando a fama chega, o primeiro conselho que você deve dar a um jogador de futebol não é ter muito cuidado com ela?

Não, esse não é o primeiro conselho que você deve dar a alguém, porque nunca deve ser algo negativo, algo que alerte… Acho que o mundo é feito de pessoas boas e ruins. Portanto, o primeiro conselho que você deve dar a um jogador de futebol é que ele trabalhe muito para ter sucesso, porque não é fácil. O sucesso é uma enorme quantidade de trabalho todos os dias, e vai exigir toda a sua vida e toda a sua energia.

Você tem que dormir com a bola! Você realmente quer fazer isso? Se sim, então faça! E você precisa fazer isso com o coração, não pelo dinheiro. As pessoas não gostam quando digo isso, mas nunca conheci um grande campeão que buscasse dinheiro antes do sucesso esportivo. Medalhas, copas… para um jogador de futebol, isso é mais importante do que dinheiro. Portanto, meu primeiro conselho é que você deve seguir seu coração e ir atrás de seu sonho. Você precisa tentar chegar ao topo, para aqueles que conseguem.

Então, sim, o próximo conselho é ter cuidado na vida, obviamente, você precisa ser cuidadoso. É um negócio que atrai muitos aproveitadores, um negócio que atrai muitas pessoas que não querem fazer nada além de viver em torno de um jogador.

E há um grande risco de que esse tipo de gente, aqueles que gravitam em torno do mundo do futebol, sejam pessoas que só querem fazer o jogador acreditar que ele é o melhor, que está sempre certo, que é o mais bonito, que pode fazer o que quiser… Portanto, nunca se deve perder o contato com a realidade. De certa forma, é como viver sob o olhar atento do Big Brother. E se não tomarmos cuidado, perderemos o senso de realidade. Às vezes, as pessoas ao nosso redor constantemente minimizam as coisas… Porque eles querem que você seja o único a pagar pelo jantar.

Paul Pogba recebeu uma suspensão de quatro anos por infrações antidoping em 29 de fevereiro. O meio-campista francês (30) testou positivo para testosterona em 10 de agosto de 2023. Você disse: “Paul nunca quis quebrar as regras”. Você pode explicar ao mundo quem é Paul Pogba e como esse jogador nunca quis quebrar as regras?

Quando eu disse isso, foi uma resposta ad hoc específica para o contexto de uma pergunta. Por respeito a Paul e às autoridades que estão encarregadas de esclarecer tudo o que está acontecendo, prefiro não acrescentar nada. Como advogada, entendo que quando você está na posição de gerenciar um caso ou ser o juiz, não é bom quando há rumores que interferem no debate.

A melhor coisa que você pode fazer, se quiser algo bom para Paul, se você o ama muito como eu, é não dizer nada. Não diga nada e deixe as coisas ficarem mais claras com o tempo.

Voltando a você… se vê como um exemplo de sucesso para quem quer entrar no futebol?

Eu tento fazer o meu melhor todos os dias. E se isso puder inspirar e motivar aqueles que me ouvem ou me leem, seria ótimo.

Você pode dar algumas dicas de vida para as pessoas que querem entrar no futebol profissionalmente?

Não é uma profissão em que você tem sucesso da noite para o dia. Se as pessoas acham que vão ficar ricas, estão apenas fantasiando… Mas não é tão simples assim, porque você viaja 300 dias por ano, chegando às 7h e saindo às 20h. Você perde muito tempo com sua família e seus entes queridos. Portanto, prepare-se, prepare-se para conhecer o futebol, para conhecer as leis, os regulamentos, para falar o máximo de idiomas possível.

E tenho a impressão de que as pessoas pensam que ser agente é o mesmo que ser advogado, mas não é. Você precisa saber sobre fisiologia, leis, regulamentos, falar muitos idiomas. Você precisa saber sobre fisiologia, nutrição e psicologia, precisa saber como funciona um campeonato e as regras do jogo. Conhecer a lei não é suficiente. E você precisa ser apaixonado e querer aprender algo novo todos os dias.

Estou fazendo esse trabalho há 30 anos e, assim que posso, faço novos cursos. No momento, por exemplo, estou lendo um livro de um psicólogo que está falando pela primeira vez sobre as mudanças que ocorreram no cérebro de adolescentes que cresceram no mundo digital de hoje, depois de reunir uma enorme quantidade de dados. Por que eu quero entender a mentalidade de um adolescente? Porque é o adolescente que vai assistir ao futebol e é o adolescente que vai se tornar o jogador de futebol de amanhã.

“Portanto, você precisa aprender coisas que vão além do futebol. Depois, há regras a serem seguidas. Há regras a serem respeitadas. A lei deve ser seguida, inclusive as leis tributárias. Não estamos aqui para quebrar as regras. Quando entendermos que temos de fazer as coisas corretamente, na ordem certa, estando bem preparados e sendo mais bem treinados, seremos bons consultores e elevaremos a profissão.”

Em sua opinião, qual é a principal falha dos agentes de futebol no momento?

A principal falha é quando o agente acha que pode fazer tudo, quando na verdade não pode, porque ele não sabe tudo. E seu cliente precisa de vários tipos de aconselhamento. E você não deve ter medo de abrir a porta para outros consultores. Porque eu não sou um consultor financeiro, por exemplo. No entanto, minha obrigação é ajudá-los a escolher a pessoa certa para suas necessidades financeiras. Temos uma rede de contatos e experiência, podemos apresentar de 3 a 4 pessoas para ajudá-los a tomar decisões.

Qual é o seu maior defeito?

Talvez o maior deles seja… (ela pensa…). Posso pensar em mil (risos). Eu me esforço demais para ser perfeita. No Brasil, dizem que o perfeito é inimigo do bom. Às vezes, você só precisa fazer as coisas bem, em vez de tentar fazê-las perfeitamente.

Mas, às vezes, isso me atrapalha porque sou muito exigente comigo mesmo, quando tudo o que tenho a fazer é aceitar as coisas como elas são, tanto com a minha equipe quanto com os jogadores. Você faz o que pode.

E a última, porque os torcedores do City, Real Madrid, Barcelona e outros grandes clubes querem saber. Você também disse ao Téléfoot que Erling Haaland valia 1 bilhão de euros. Mas há rumores de que ele tem uma cláusula de liberação… Não vou lhe pedir para confirmar isso. Mas gostaria de lhe perguntar o seguinte: Erling Haaland é uma oportunidade fantástica para os clubes que podem pagar por ele e para aqueles que podem oferecer a ele um projeto esportivo digno de seu nível?

Quando eu disse que essa quantia correspondia ao “valor dele”, não estava me referindo ao seu “valor de transferência”. Eu estava me referindo ao valor de um jogador de ponta nessa idade, com enorme espaço para melhorar – e quando eu disse isso, ele ainda não tinha feito o triplete – um jogador que terminou como artilheiro da Premier League apesar de ter se lesionado por dois meses… Ele é um jogador com grande potencial.

O que eu vejo quando faço essa estimativa? Vejo todas as considerações financeiras que giram em torno dele, embora ele seja um jogador sério que trabalha duro, é organizado, concentrado e nunca se perde. Ele está no Manchester City há dois anos e nunca houve nenhuma fofoca sobre ele… Seu perfil representa um enorme valor aos olhos de patrocinadores e clubes, bem como em termos de vendas de camisas e exposição na mídia.

E tudo isso, somado: venda de ingressos, direitos de TV, tudo o que Erling ganhará ao longo de sua carreira, estou convencido de que ultrapassará um bilhão.

Por fim, você acha que um jogador como ele deveria ser um “jogador de um só clube”?

Não sei, mas acho que o projeto Erling Haaland é um projeto que durará com o tempo, nos próximos anos. Isso também dependerá das tendências do futebol. De qualquer forma, uma coisa é certa hoje: Erling Haaland se sente em casa no Manchester City! Ele está 1000 por cento comprometido com o projeto do City e já está ansioso pela nova temporada com o clube.

