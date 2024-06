Palmeiras bate Vasco (2-0) e segue na caça aos líderes

O Palmeiras voltou a mostrar bom futebol e subiu na tabela

ao bater o Vasco por 2 a 0 na noite desta quinta-feira.

Primeiro tempo

Contrariando a expectativa de parte da torcida, o Palmeiras iniciou a partida massacrando o Vasco. Com 5 minutos o time já tinha finalizando quatro vezes, na melhor delas Estêvão exigiu de Léo Jardim ótima defesa. Aos 11, foi a vez de Raphael Veiga parar no goleiro adversário. Aos 12, Zé Rafael bateu por cima.

A sequência de finalizações alviverdes foi quebrada aos 14 minutos, quando Vegetti ajeitou para David bater prensado por Murilo, para fora. Aos 18, Rossi experimentou de longe e viu a bola passar perto da trave direita de Weverton, que estava no lance.

As duas chances do Vasco não diminuíram o ritmo do Verdão, que seguiu melhor. Aos 19 minutos Raphael Veiga soltou a bomba e Léo Jardim apareceu bem outra vez. Aos 22, Rony ajeitou para o camisa 23, que teve o chute bloqueado por Maicon. Aos 25 minutos Estêvão fez ótima jogada individual, foi à linha de fundo e tocou para Piquerez, de direita, enfim vencer o goleiro: 1 a 0.

O segundo gol alviverde não saiu pouco depois, aos 28, por detalhe: Raphael Veiga cobrou falta direto e viu a bola passar perto do ângulo esquerdo. Aos 30, nova chance para o meia, que parou em Léo Jardim (de novo). Aos 37 minutos o Vasco teve escanteio que terminou com Vegetti escorando por cima do travessão. Foi o último lance de relativo perigo do movimentado primeiro tempo.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou para a etapa final num ritmo mais cadenciado, mas ainda assim melhor que o Vasco. Aos 3 minutos Lázaro chutou da entrada da área e errou o alvo. Aos 4, Lucas Piton bateu cruzado, à esquerda de Weverton. Dois minutos depois Raphael Veiga cobrou falta, por cima.

Aos 10 minutos Estêvão aproveitou vacilo do defensor vascaíno, roubou a bola e deu o gol de presente para Rony: 2 a 0. Aos 15, Rony chutou rasteiro e o goleiro desviou com a ponta dos dedos. Melhor em campo, Estêvão teve a chance de fazer o dele aos 20 minutos, mas o chute saiu tirando tinta da trave esquerda do goleiro.

O Vasco teve ótima chance para descontar aos 20 minutos, mas Weverton fez milagre em cabeçada de Vegetti. Dois minutos depois, em jogada idêntica, o argentino balançou as redes, mas o VAR anulou corretamente por empurrão em Murilo. Aos 29, Piquerez levantou na cabeça de Murilo, que escorou mal, por cima. Logo na sequência Abel promoveu duas alterações: Lázaro por Caio Paulista, e Estêvão por Mayke.

Aos 32 minutos Raphael Veiga bateu rasteiro, à esquerda do goleiro. Aos 33, o Palmeiras construiu um belo ataque que terminou com assistência de Marcos Rocha e golaço de Zé Rafael, mas no começo da jogada Aníbal Moreno cometeu falta e o VAR corrigiu a marcação de campo.

Aplaudido pela torcida, Raphael Veiga deixou o jogo aos 39 minutos; Gabriel Menino entrou em seu lugar. Aos 45, as últimas mexidas, e Dudu não entrou: Rony e Zé Rafael deram lugar a López e Fabinho, respectivamente. Os seis minutos de acréscimo foram protocolares.

Com a vitória em casa – a primeira em 4 rodadas, o Palmeiras vai a 14 pontos e se mantém no pelotão de frente do Brasileirão (terminou a rodada na sexta colocação, 3 pontos atrás do líder).

O Verdão volta a campo na segunda-feira (17/6) para enfrentar o Atlético-MG. O jogo será disputado na Arena MRV, às 21h30.

