A vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sua 1a manifestação contrária nesta sexta-feira.

Uma faixa ‘Rafa’ Bozo aqui não

foi avistada pouco antes das 7h no trecho urbano da rodovia SP 306 ao lado do terminal metropolitano de Santa Bárbara d’Oeste. Bolsonaro fará um tour por Americana e Santa Bárbara com duas inaugurações e participação na Festa do Peão.

Leia + sobre política regional

COLADO NO TARCÍSIO- Todo o tempo, Bolsonaro estará acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje mais respeitado que ele. Nenhuma obra das que serão inauguradas tem verba do governo do ex-presidente.

Em Americana, ele vai colar no Clube dos Cavaleiros, apesar de a publicação oficial da Festa ter sido inundada de comentários negativos sobre a presença do ex-presidente.

As principais reclamações são de que ele é oportunista e vai tomar tempo dos shows. Na postagem da festa, americanenses falam que estão pondo seus ingressos à venda por não aceitar ‘politicagem’ no evento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP