Vereadora Juliana leva ‘puxão de orelha’ por gravar vídeo dirigindo

A vereadora de Americana Professora Juliana (PT) levou um “puxão de orelha” do advogado Eduardo Cezaretto por gravar um vídeo no celular enquanto dirigia. A parlamentar gravou o vídeo para responder uma pergunta de uma munícipe e publicou em suas redes sociais.

Além de falar sobre os valores das multas que poderiam ser aplicadas, o advogado fala que enquanto a vereadora grava o vídeo, ela divide a atenção entre a direção e a câmera do celular e que em certo momento, Juliana, inclusive, tira as duas mãos do volante.