Brasileiro conquista 1o lugar na categoria 50+ do Ultraman

O brasileiro Alessandro Medeiros, de 54 anos, conquistou os holofotes no Ultraman do Havaí, um dos desafios mais extremos do triathlon mundial, ao competir o Ultraman World Championship 2024 totalmente em jejum e conquistar a primeira colocação entre os atletas de 50 a 59 anos.

A competição, que ocorreu entre 29 de novembro e 1º de dezembro, no Havaí, exigiu um esforço físico acima do normal dos participantes, que nadaram 10 km em mar aberto, pedalaram 421 km (divididos em dois dias) e correram 84 km na dupla maratona. No placar geral da prova, o atleta carnívoro conquistou a sétima colocação.

Medeiros, adepto da dieta cetogênica há quase dez anos, intensificou sua preparação para a prova com uma abordagem ainda mais específica: uma alimentação carnívora rigorosa, centrada na ingestão de carne vermelha. O objetivo foi otimizar sua capacidade metabólica para utilizar a gordura corporal como principal fonte de energia durante a competição. Essa estratégia permitiu que ele completasse o evento consumindo apenas água e eletrólitos durante 72 horas, desafiando as práticas tradicionais de nutrição esportiva.

Leia + Sobre todos os Esportes

“A adaptação metabólica que obtive com essa dieta foi essencial. Meu corpo estava treinado para queimar gordura como combustível, o que ofereceu energia constante e maior foco mental. Essa prova foi difícil, com um resultado bastante positivo”, explica Medeiros, que é referência no uso de métodos nutricionais alternativos em esportes de endurance.

Brasileiro na dieta

Adepto da dieta estritamente carnívora há cinco anos, o triatleta enfrentou o desafiador Ultraman do Havaí acompanhado de uma equipe multidisciplinar composta por staff, nutricionista e médico do esporte. Seu objetivo foi demonstrar a nutrição e a energia fornecidas pela carne, essenciais para garantir o desempenho físico necessário para completar essa prova de resistência extrema.

Durante a competição, a equipe coletou dados do atleta, que serão usados para a publicação de um artigo científico, com o objetivo de reforçar os benefícios da carne na alimentação de atletas de alto rendimento.

A performance do triatleta, além de excepcional, reacendeu o debate sobre a relação entre nutrição e desempenho esportivo. Medeiros espera inspirar outros atletas a explorarem abordagens individualizadas, demonstrando que caminhos não convencionais podem levar a resultados surpreendentes.

Incentivo ao consumo da carne

Com o apoio da Connan, uma das principais indústrias de nutrição animal do Brasil, e da Fazenda Mundo Novo, localizada em Uberaba (MG) e especializada na seleção da raça Nelore Lemgruber, Medeiros e sua nutricionista Letícia Moreira estão engajados no projeto “Carne Faz Bem”. A iniciativa tem como objetivo reforçar a qualidade da carne brasileira, promover as boas práticas na pecuária de corte e destacar a importância da ingestão de proteína animal para a saúde humana.

Essa parceria fortalece o compromisso do grupo em divulgar os benefícios da carne e a sustentabilidade da produção pecuária no Brasil, conectando a tradição do campo à inovação nutricional em esportes de alto desempenho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP