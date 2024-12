Brain rot: Palavra do Ano do dicionário Oxford (entenda)

– A Oxford University Press, que edita o dicionário de inglês Oxford, anunciou “brain rot” (deterioração cerebral, em tradução livre) como a Palavra do Ano de 2024, após uma votação pública que contou com a participação de mais de 37 mil pessoas.

A escolha reflete a crescente preocupação com o impacto do consumo excessivo de conteúdo online de baixa qualidade, especialmente nas mídias sociais.

A expressão refere-se à suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, vista como resultado do consumo excessivo de material considerado de baixo valor. O termo ganhou destaque em 2024, com um aumento de 230% na frequência de uso em comparação com o ano anterior.

Brain rot: origem e evolução da palavra do ano do Oxford

Embora o primeiro registro do uso de “brain rot” date de 1854, em um livro do escritor Walden de Henry David Thoreau, o termo ganhou novo significado na era digital, particularmente nos últimos 12 meses, segundo a Oxford Press.

Inicialmente popularizado nas plataformas de mídia social, especialmente no TikTok entre as gerações Z e Alfa, a expressão agora é amplamente utilizada, inclusive no jornalismo tradicional.

Especialistas em linguagem observaram que a expressão capturou as preocupações sobre o impacto do consumo excessivo de conteúdo de baixa qualidade, especialmente nas mídias sociais.

