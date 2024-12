Séries e filmes top10 de novembro; surpresa em 1o

Jéssica Barbieri, da RedeTV!, exibe shape renovado e adlerta para dicas de blogueiras famosas

Em nova fase, a influencer e atriz da RedeTV! Jéssica Barbieri, passou a conversar com os seguidores sobre seu estilo de vida saudável desde que entrou na academia e abriu sua loja de moda fitness. Ela mostrou seu antes e depois e surpreendeu os fãs com as mudanças na aparência. Além de secar, ela definiu os músculos sem perder a feminilidade. Jéssica aposta em um shape mais slim, tendência na gringa.

“Já vivi muitas fases, de me achar gordinha, magra demais, de estar em guerra com o espelho… mas aprendi a cuidar mais de mim. Passei a treinar por prazer, a comer bem e fazer as escolhas certas. Não tem milagre, é o básico bem-feito, é isso que funciona. Fujam de milagres”, alerta.

Jéssica conta que sentiu na pele os efeitos negativos das dietas malucas antes de procurar nutricionista e personal trainer. “Já fui influenciada por blogueiras e famosas do Instagram. Engordei muito na época, fiquei uns 6kg acima do meu peso. Eu fazia o que as famosas indicavam. Ninguém te conta que é uma cilada. Aprendi do jeito mais difícil que não tem milagre”.

Mostrando seu dia a dia de alimentação equilibrada, treinos, viagens, gravações e fotos, Jéssica mostra que é possível renovar o shape com dedicação e foco, mesmo com uma rotina intensa e “sem tempo”. Para completar, ela dá dicas de looks, incentivando mulheres a cuidar do corpo com estilo.

“A ideia é mostrar a realidade, que muitas vezes temos uma rotina bagunçada e não estamos bem para seguir na dieta e no treino, mas que isso é necessário. É mais motivação mesmo, é mostrar que o resultado vem quando se tem objetivos, planejamento e ajuda de quem entende”, comenta.