Brasileiros acreditam que seu melhor amigo seria um ótimo parceiro de negócios

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Uma pesquisa recente da Photoroom, líder em edição de fotos com IA, revelou que 74% dos entrevistados já conversaram com amigos sobre a possibilidade de abrir uma empresa juntos. Você sabia que grandes marcas como Google, Microsoft e Apple foram fundadas por amigos? Começar e desenvolver um negócio não é uma tarefa fácil, nem feita da noite para o dia. A jornada do empreendedorismo é repleta de desafios, e encontrar o parceiro certo é crucial.

Diante da crescente tendência do empreendedorismo, surge a reflexão sobre essa forma de negócio. Segundo a pesquisa da Photoroom, 88% acreditam que seu melhor amigo seria um ótimo parceiro de negócios. Empreender entre amigos pode parecer muito fácil, talvez até um sonho, uma brincadeira se tornando realidade, mas é importante estar ciente dos prós e contras dessa escolha.

Ainda de acordo com o estudo, 61% dos entrevistados consideram a confiança como o maior benefício de empreender com amigos, o que facilita uma comunicação transparente e fluida. Além disso, 52% dos participantes destacaram a visão e os valores compartilhados como vantagens significativas para manter uma parceria saudável e produtiva.

No entanto, o nível de envolvimento e intimidade pode se tornar um risco, pois ao misturar vida pessoal e profissional, a relação de amizade pode ser impactada diante de decisões difíceis e crises – que são inevitáveis no mundo empresarial. A pesquisa mostrou que 46% dos entrevistados veem lidar com conflitos juntos como o maior desafio de administrar uma empresa com amigos, seguido de desentendimentos sobre finanças.

“A comunicação e a confiança são pilares essenciais para qualquer empreendimento, mas especialmente quando se trata de envolver amigos e familiares, acredito que os sonhos de um negócio de sucesso se conversam e a comunicação é naturalmente mais transparente. Por isso, buscamos também ser parceiros dos empreendedores, oferecendo soluções que apoiam e potencializam suas jornadas empresariais. Com o auxílio da Inteligência Artificial, nosso aplicativo permite transformar rapidamente suas imagens de produtos, ajudando a impulsionar as vendas e fortalecendo a presença digital”, comenta Matthieu Rouif, cofundador e CEO da Photoroom.

Para garantir um empreendimento bem-sucedido com amigos é importante alinhar as metas e objetivos. Colocar todas as cartas na mesa, dividir tarefas de acordo com formação, qualidades e habilidades de cada um, discutir custos, projetos e perspectivas, profissionalizar a relação e estabelecer regras claras.

“Com ambições semelhantes, competências complementares e uma comunicação aberta é possível transformar grandes amizades em empresas de sucesso como tantos exemplos que temos por aí”, ressalta Rouif.

Como a Photoroom auxilia empreendedores

Com o mundo digital cada vez mais envolvido e ligado ao empresarial, a Photoroom conquistou um nicho significativo no espaço de fotografia comercial, tornando-se uma ferramenta indispensável para quem deseja destacar seus produtos no mercado. Com ela, empreendedores podem aprimorar fotos de produtos em questão de segundos, mesmo sem experiência em design gráfico.

Além disso, a Photoroom oferece uma oportunidade interessante para amigos e empreendedores, através do Photoroom Pro, o usuário poderá convidar até dois amigos para usufruir de todos os benefícios da versão Pro de forma gratuita e como parte de sua equipe. Desta forma, a Photoroom facilita a colaboração e a comunicação entre parceiros de negócios, que podem editar e compartilhar as imagens com sua equipe para obter feedback ou auxílio nas edições. Para entender melhor essa iniciativa, acesse o link.

O aplicativo da Photoroom é ideal para impulsionar as vendas, transformando imagens comuns em fotos com qualidade profissional para sites, mídias sociais e campanhas.

A pesquisa foi realizada com 1.107 usuários brasileiros, refletindo a opinião de um público diversificado e engajado com o tema.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP