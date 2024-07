Choque com a conta de luz? Dicas fáceis para reduzir o consumo e aliviar o bolso!

Cansado de ver a conta de luz chegar às alturas? Você não está sozinho! O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de contas de luz mais caras, e o consumo de energia não para de crescer. Mas calma, nem tudo está perdido! Com algumas dicas simples, você pode reduzir o consumo e aliviar o bolso, além de ajudar o meio ambiente.

O que está por trás do aumento da conta de luz?

Reajustes frequentes: A tarifa de energia elétrica no Brasil subiu em média 74% nos últimos cinco anos, segundo dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).

Maior consumo: Em 2023, o Brasil consumiu 69.363 MW médios de energia, um aumento de 3,7% em relação a 2022, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Calorão no último verão: O uso de ventiladores e ar-condicionado disparou nos meses mais quentes, impactando o consumo no mercado regulado.

Mas como reduzir a conta de luz? Eder Perez, Gerente Comercial da Andra, traz algumas sugestões que podem mudar esse cenário tanto em residências como nas empresas, confira:

Em residências

Banhos mais curtos: Use um timer no chuveiro para limitar o tempo e economizar água e energia.

Lâmpadas LEDs: Substitua as incandescentes por LEDs, que duram mais e consomem até 70% menos energia.

Sensores de presença: Instale sensores nas luzes para evitar desperdícios.

Eletrodomésticos eficientes: Opte por modelos com tecnologia inverter, que economiza até 40% de energia.

Desligue os aparelhos: Tire da tomada TVs, computadores e outros eletrônicos quando não estiver usando.

Roupas com água fria: Lave suas roupas com água fria sempre que possível, economizando energia no aquecedor. Além disso, junte o máximo de roupas dentro do limite da máquina para otimizar o uso do equipamento.

O especialista da Andra reforça que é importante conscientizar a própria família: “Explique aos seus familiares a importância de economizar energia para reduzir a conta de luz e ajudar o meio ambiente”. Pela experiência com os clientes, ele explica que é perceptível a redução com pequenas mudanças no dia a dia, pois elas podem gerar uma grande economia no final do mês.

Na indústria e no comércio

Modernização tecnológica: Substitua equipamentos antigos por modelos mais eficientes, reduzindo o consumo de energia sem afetar a produtividade.

A Andra é uma empresa que oferece gratuitamente uma consultoria e indica soluções em eficiência energética para pequenos, médios e grandes locais, ajudando-os a reduzir o consumo de energia e os custos associados. Para isso, oferece diversas soluções, como:

Análise de eficiência energética: a equipe Andra identifica as principais oportunidades de redução e propõe soluções personalizadas para cada cliente;

Monitoramento e gestão de energia: especialistas ajudam a reduzir os custos associados ao consumo de energia e garantir a sustentabilidade dos negócios;

Implementação de soluções: A Andra apresenta soluções personalizadas para cada cliente, ajudando-o a reduzir o consumo e os custos relacionados à energia.

