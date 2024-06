Briga generalizada na SmartFit cai na internet

PORRADA NA SMARTFIT BELO HORIZONTE

😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/pq1sIEQtVb

— 🚨Notícias Rio N.t S.G 🚨 (@NotciasRio1) June 25, 2024

Modelo e DJ Milena Oliveira arrasa como Musa do Athletico Paranaense

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural cheio de tatuagens que desperta a atenção de todos. Estamos falando da Milena Oliveira, modelo, DJ e produtora musical, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Autêntica e carismática, a paranaense, de 24 anos, vive em Curitiba/PR e dessa vez, ela tem a missão de representar o seu time do coração, o Athletico Paranaense, no concurso Musa do Brasileirão 2024.

“Eu sou a curitibana ideal para representar o meu time do coração Athletico Paranaense, pois assim como o time, eu sou um verdadeiro furacão de determinação e paixão! “, disse a torcedora sexy do Furacão sobre os motivos de ser musa do time rubro-negro do Paraná.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Milena Oliveira, basta seguir ela no seu Instagram @eumissmi