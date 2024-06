A determinação acontece no mesmo mês que um homem morreu em São Paulo por conta do procedimento peeling de fenol. A influenciadora Natalia Becker foi indiciada pela polícia no caso.

De acordo com o texto, até agora não foi apresentada à Anvisa uma comprovação da eficácia e segurança do fenol para esses procedimentos. A determinação pode cair, mas ficará em vigência durante investigações sobre danos associados ao uso da substância.

Decisão da Anvisa