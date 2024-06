O presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi (PL) se posicionou contra a decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha em até 40 gramas.

A diferenciação entre usuário e traficante a partir da gramatura da droga, definida agora em 40 gramas, seria usada para diferenciar as penas estipuladas em cada caso. Atualmente, a Lei de Drogas (11.343 de 2006) determina, em seu artigo 28, que a definição ficaria a critério do juiz. Agora o parâmetro é a quantidade estipulada.

Além disso, o assunto deveria ser tratado como questão de segurança pública e saúde, mas muitos insistem em politizar e incluir questões raciais.

Tudo para desviar o foco do tema central, que é a glamourização do uso das drogas e o combate ao sistema que alimenta o crime organizado por trás do tráfico de entorpecentes.