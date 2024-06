Leitinho homenageia servidores que organizaram 10ª SIPAT

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o secretário municipal de Administração, Vilson Amaral, homenagearam na última quarta-feira (26/06) os servidores públicos municipais que participaram da organização da 10ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de abril e que contou com a participação de cerca de 500 servidores, nas cinco palestras da programação.

Os encontros aconteceram no auditório do Paço Municipal, sempre com temas relevantes para as equipes das diversas áreas, escolhidos pelos próprios “cipeiros” (os servidores que integram as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes), com apoio da equipe do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) da Prefeitura.

Leia + sobre política regional

Ao entregar as placas de agradecimento em acrílico, o prefeito reconheceu o sucesso na organização da 10ª edição da Semana Interna de Prevenção – que não acontecia desde 2018, segundo os próprios profissionais da Segurança do Trabalho da Prefeitura.

Fala Leitinho

Para Leitinho, o diferencial desta edição “foi o comprometimento e a dedicação dos cipeiros em trazer novidades”. “O comprometimento e a sensibilidade da equipe responsável pela organização em trazer temas pertinentes para todas as áreas da Prefeitura, como Obras, Saúde e outras, foi um diferencial para atrair um maior número de pessoas para as palestras, além do sorteio de brindes para os presentes”, completou o prefeito.

Com o tema “Na rua, no trabalho e no lar: segurança em primeiro lugar”, as CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) promoveram uma semana repleta de palestras importantes, sobre temas como saúde mental, assédio, depressão, ansiedade e primeiros socorros. Durante a semana, mais de 500 servidores passaram pelos cinco dias de palestras da programação, sendo considerados por muitos a SIPAT mais bem organizada da história.

Para a engenheira de Segurança do Trabalho e uma das organizadoras da SIPAT, Shella Santos, “o evento disseminou conhecimento”. “Quanto mais pessoas apoiarem a ideia da Segurança no Trabalho, mais eficiente vão ser todos os trabalhos da Prefeitura, com mais qualidade de vida e menos acidentes. Sendo assim, nós criamos semeadores de conhecimento para evitarmos acidentes de trabalho”, declarou.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Vilson Amaral, “os comentários dos próprios servidores são de que eles nunca viram uma SIPAT tão bem organizada sendo realizada no município”. “Isso é fruto do apoio total da administração do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho (Alessandro Miranda) à equipe, por isso com certeza foi um sucesso”, completou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP