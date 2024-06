O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), se reuniu na sexta-feira (21) com o assessor técnico de gabinete da Casa Civil do governo de São Paulo, Ricardo Molina, para protocolar um ofício solicitando a capacitação e ampliação de ações de prevenção às drogas e tabagismo em Americana.

Durante a reunião, Brochi destacou que o Grupo de Cessação do Tabagismo realiza atualmente um trabalho para quem deseja parar de fumar no Núcleo de Especialidades, seguindo as diretrizes do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas, órgão ligado ao governo do estado.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da solicitação é possibilitar a ampliação da oferta do serviço gratuito à população de Americana, com a proposta de ajudar as pessoas a deixarem o vício entre 90 e 120 dias. Os pacientes, preferencialmente, são encaminhados por uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde devem manifestar o desejo em abandonar o vício.

Em reunião prévia, Brochi mapeou a necessidade em conversa com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, e a diretora de Atenção Especializada, Ana Rúbia Soares de Andrade.

Fala Brochi

“Existe essa demanda e levamos até o Governo do Estado, através da Casa Civil. É importante o município ampliar as ações de promoção e prevenção em saúde”, destacou Brochi. “Investir na capacitação e ampliação de programas que combatem o uso de cigarro, álcool e outras drogas é melhorar qualidade de vida da população”, completou.

