PAT recebe feirão de vagas de emprego do Crema na quinta-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana cederá seu espaço no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) para que o Supermercado Crema realize um feirão de vagas de emprego na quinta-feira (27), das 9h às 13h. A seleção de candidatos ocorrerá na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

“A empresa procurou o PAT solicitando o suporte operacional e a cessão do espaço. Atendemos o pedido prontamente, pois nossa meta é que mais pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho e, consequentemente, façam girar a economia do município”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Ao todo, a empresa está ofertando 50 vagas de emprego para as lojas de sua rede nas seguintes funções:

– Subencarregado FLV – com experiência;

– Empacotador – sem experiência;

– Balconista – sem experiência;

– Encarregado de loja – com experiência;

– Operadora de caixa – sem experiência;

– Repositor – sem experiência;

– Estoquista de açougue – sem experiência;

– Repositor FLV – sem experiência;

– Ajudante de açougue – sem experiência;

– Cozinheiro – com experiência;

– Subencarregado de supermercado – com experiência;

– Auxiliar de limpeza – sem experiência;

– Fiscal de loja – com experiência;

– Açougueiro – com experiência;

– Estoquista/expedição – sem experiência;

– Ajudante de motorista – sem experiência

Todos os candidatos deverão estar munidos de currículo atualizado, documentos com foto e carteira de trabalho digital.

A empresa oferece convênio médico, convênio odontológico, convênio mercado, vale-alimentação (como premiação por assiduidade) e vale-transporte.

PAT