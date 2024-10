O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), reuniu-se na segunda-feira (21) em seu gabinete com o diretor-superintendente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (Apae), Roberto Cullen Dellapiazza, e o relações públicas da instituição, Edison Fassina, para conversar sobre as demandas da associação e possíveis parcerias com o Poder Legislativo.

Entre os projetos desenvolvidos pela instituição está o “Empresa Solidária”, que visa ampliar a rede de responsabilidade social empresarial e dar suporte às atividades desenvolvidas. “Importante ouvirmos dos dirigentes da Apae para saber as dificuldades e como a Câmara Municipal pode ajudar”, destacou Brochi.

Fundada em 29 de abril de 1968, a associação beneficente oferece apoio integral a 1.500 pessoas com deficiência e suas famílias, atendendo desde o nascimento até a idade idosa, com duas unidades e profissionais especializados em assistencial social, saúde, educação, emprego apoiado, terapias intensivas e atendimento específico em autismo.

“É importante a sociedade sempre acolher e acreditar na causa da Apae. E a Câmara Municipal também faz parte disso”, ressaltou Dellapiazza.

