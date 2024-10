Cumprindo com mais uma das ações estabelecidas no Plano Diretor de Combate às Perdas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as trocas de hidrômetros no município. Serão mais de 52 mil aparelhos substituídos, todos com mais de cinco anos de uso e sem custos para o morador.

Desde o início deste ano, foram trocados 16 mil medidores.

Mais notícias da cidade e região

Com investimento na ordem de R$ 5 milhões, em recursos próprios do DAE e do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, os novos hidrômetros atendem as normas do Inmetro, cuja precisão na leitura ajuda identificar possíveis pequenos vazamentos no imóvel e, com isso, a oportunidade de repará-los a tempo.

Já os aparelhos com mais de cinco anos de uso apresentam desgastes naturais no seu mecanismo, o que impossibilita o registro da leitura real da água consumida.

DAE e telefone

Além da equipe própria do Departamento de água, atuam nas instalações dos hidrômetros mais duas empresas contratadas pela autarquia, a Cogesan e a Acqua. As equipes são orientadas a se apresentarem uniformizadas e com crachá de identificação na ocasião da troca do aparelho do imóvel. Na dúvida, o morador pode ligar para os telefones: 0800-770-3459 e 3450-5910.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP