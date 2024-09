Busca por carro híbrido abaixo de R$ 300 mil sobe 46%

Pesquisa inédita da Webmotors aponta que as buscas por veículos híbridos usados com valores abaixo de R$ 300 mil na plataforma cresceram 46% em agosto deste ano ante o mesmo mês de 2023 em todo o Brasil.

Os dados do Webmotors Autoinsights também revelam um aumento de 7% na procura por carros híbridos zero quilômetro, considerando essa mesma faixa de preço, nos últimos 12 meses.

Já entre os automóveis híbridos com valor acima de R$ 300 mil, o levantamento indica alta nas buscas, mas em proporções menores: as pesquisas por modelos usados subiram 10% em um ano; com relação aos novos, a progressão foi de 0,4% em igual período.

“Esse comportamento do usuário do marketplace é reflexo do mercado automotivo. A partir do momento em que há mais ofertas de eletrificados no país, essa dinâmica impacta igualmente as buscas e o interesse dos consumidores”, afirma Natalia Spigai, CMO da Webmotors.

“Observamos que, à medida que as montadoras ampliam o portfólio de híbridos e elétricos, os consumidores demonstram que estão cada vez mais atentos às oportunidades, impulsionados tanto pela maior disponibilidade de opções quanto pela busca por soluções mais sustentáveis e econômicas no longo prazo”, acrescenta Natalia.

Os híbridos abaixo e acima de R$ 300 mil mais buscados

O estudo da Webmotors traz ainda os híbridos novos e usados com faixa de preço abaixo e acima de R$ 300 mil mais procurados pelos usuários do marketplace até agosto deste ano. O BYD Song Plus lidera entre os automóveis novos com preços inferiores a R$ 300 mil mais pesquisados no período, ao passo que o Toyota Corolla está em primeiro lugar na lista dos modelos usados da categoria com a mesma precificação.

No que se refere aos veículos híbridos que custam mais de R$ 300 mil, o GWM Haval H6 GT surge na dianteira do ranking dos zero quilômetro mais pesquisados da categoria durante o período; entre os usados, o destaque ficou para o Porsche Cayenne.

Ranking dos veículos híbridos com preços abaixo e acima de R$ 300 mil mais buscados na Webmotors no acumulado de 2024 em todo o Brasil:

Híbridos -R$ 300 mil Híbridos +R$ 300 mil 0Km Usados 0Km Usados 1. BYD Song Plus 1. Toyota Corolla 1. GWM Haval H6 GT 1. Porsche Cayenne 2. Caoa Chery Tiggo 7 Pro 2. Toyota Corolla Cross 2. Volvo XC60 2. Volvo XC60 3. GWM Haval H6 3. Volvo XC60 3. Land Rover Defender 3. Porsche Panamera 4. Toyota Corolla 4. Toyota Rav4 4. BMW X3 4. BMW X5 5. Honda Civic 5. Volvo XC40 5. BMW X5 5. Volvo XC90 6. Toyota Corolla Cross 6. BYD Song Plus 6. Toyota Rav4 6. BMW X3 7. Caoa Chery Tiggo 8 Pro 7. Toyota Prius 7. Land Rover Range Rover Sport 7. Mercedes-Benz C 300 8. Caoa Chery Arrizo 6 Pro 8. Caoa Chery Tiggo 8 Pro 8. Audi A5 8. BMW 330e 9. Kia Stonic 9. Caoa Chery Tiggo 7 Pro 9. Mercedes-Benz C 300 9. Land Rover Range Rover Sport 10.Caoa Chery Tiggo 5x Pro 10.Caoa Chery Tiggo 5x Pro 10.Volvo XC90 10.Audi Q5

Sobre a Webmotors



A Webmotors (www.webmotors.com.br) foi a primeira marca brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e é o principal ecossistema automotivo, que engloba desde a compra, venda e uso do veículo, oferecendo soluções completas para o segmento no Brasil. Fundada em 1995, Webmotors foi pioneira na inovação do marketplace online automotivo e continua a definir o padrão para compra, venda e pesquisa online automotiva.

Em 2002, o Grupo Santander Brasil se juntou à Webmotors como seu principal parceiro e, em abril de 2013, a empresa deu boas-vindas à carsales.com Ltd., que adquiriu uma participação de 30%. Desde então, a empresa de tecnologia australiana contribuiu para a aceleração do crescimento da Webmotors e, em março de 2023, a carsales.com Ltd. aumentou sua participação acionária na Webmotors para 70%. O Santander mantém os outros 30%, além da exclusividade comercial, sendo o parceiro de crédito, seguros e soluções financeiras para transações feitas por meio da plataforma da Webmotors.

