O ex-deputado e ex-prefeito Herculano Passos (Republicanos) segue liderando a corrida eleitoral em Itu agora com 39,8% das intenções de voto. É o que mostra a mais recente pesquisa da AR7 Pesquisa de Opinião.

Ele manteve o mesmo patamar do levanamento anterior e segue com folga na frente- tinha 39,5%.

O levantamento, que foi feito entre os dias 26 e 28 deste mês, traz três nomes empatados na segunda posição. Rodrigo Moraes (PL) aparece com 14,9% (tinha 14,3% no levantamento anterior) das intenções de votos e colado com ele vem Matheus Costa (PSD), com 14%.

Atrás dos dois nos números, mas empatado tecnicamente vem Gilmar Pereira (PP), com 10,9% das citações da pesquisa- tinha 10% no levantamento anterior.

Professor Anderson (PT) fecha o time de candidatos com 1,1%- tinha 2,3% na pesquisa anterior.

A margem de erro do levantamento é de 4,89% para mais ou para menos.

Herculano na espontânea e rejeição

O ex-deputado lidera a corrida espontânea com 26,3% das intenções de voto, o que o consolida como forte favorito a vencer as eleições no próximo dia 6 de outubro.

A administração do prefeito Guilherme Gazzola tem 23,4% de aprovação e 62,6% de rejeição. Foram ouvidos 400 eleitores de Itu aptos a votar nas eleições deste ano.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número e registro- Pesquisa Eleitoral SP – 08644/2024- ITU- SP

