Diversidade marca lista de obras mais pesquisadas pelos brasileiros

Mas o que não faltam na lista de livros mais pesquisados no Brasil são, também, representantes de outros gêneros literários — dos quais se destacam, em termos de popularidade entre a população, ao menos três: os títulos de não-ficção, gênero mais popular entre os adultos de acordo com a Câmara Brasileira do Livro, as fantasias jovens e, claro, as tão amadas histórias de romance.

No ano em que “É Assim Que Acaba”, da estadunidense Colleen Hoover, ganhou sua adaptação nas telas, tal título gerou mais de 1,7 milhões de pesquisas online de Norte a Sul, muitas delas provavelmente vindas de fãs ansiosos para a chegada do longa. Há quatro anos consecutivos na lista de livros mais vendidos do país, a narrativa acompanha a jornada de Lilly Bloom, que se vê diante de um relacionamento abusivo e a possibilidade de um novo amor.

Já representando os livros religiosos — filão bastante lido pelos brasileiros —, outro líder dos rankings de best-sellers também apareceu no top 3 obras mais populares nos mecanismos digitais: “Café com Deus Pai”, diário devocional do pastor Junior Rostirola. Composto por 366 mensagens de fé e esperança que podem ser lidas sucessivamente durante um ano, ele, que já se expandiu para uma marca de produtos homônima, foi eleito o livro mais vendido no Brasil em 2023 segundo a PublishNews… também dando indícios de que repetirá o feito este ano.

Metodologia

Para desvendar quais as obras e autores mais pesquisadas no país, a pesquisa da Preply teve como ponto de partida todas as buscas relacionados ao tema “livro”, “livros” e “literatura” nos mecanismos digitais, abarcando pesquisas realizadas em todos os estados nos últimos doze meses. Uma vez compreendidos os títulos com os maiores volumes de pesquisa, tais histórias foram dispostas em rankings com base em sua popularidade entre os internautas no período em questão.