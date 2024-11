SP tem melhor marca em 10 anos na venda de carros

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) superou, nesta semana, o volume de 1 milhão (1.006.649) de pedidos de emplacamento para veículos saídos de fábrica desde janeiro. Fazia dez anos, desde que contabilizou 1,176 milhão de novas placas em 2014, que o estado de São Paulo não alcançava esse patamar.

A marca já excede em quase 4% todo o ano de 2023, que, em números absolutos, teve 963.888 veículos emplacados no estado. Em relação ao período necessário para que o Detran-SP registrasse 1 milhão de emplacamentos, o aumento é de 27%: de 1º de janeiro a 18 de novembro, data em que se atingiu o milhão neste ano, foram emplacados 784.633 carros no ano passado.

O crescimento na demanda tem se repetido ao longo do ano. Nos três primeiros trimestres, o Estado de São Paulo já havia atingido o maior volume de emplacamentos em uma década: 845.619, praticamente todo o volume do ano de 2022 (849.458) e algo próximo ao computado de janeiro a setembro de 2014 (863.051), ano que ainda guarda os marcos recentes do setor.

“Nosso trabalho é garantir a fluidez na relação entre a sociedade e o mercado, facilitando a vida do cidadão. Temos investido em tecnologia para melhorar essa experiência para todas as partes”, diz Vinicius Novaes, diretor de Veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista.

Ao lado da procura por carros novos, outra marca indica maior comercialização também de automóveis usados. De janeiro a novembro deste ano, o Detran-SP registrou 694.192 emissões automatizadas para transferências de veículos. Em todo o ano de 2023, foram apenas 287.375 emissões automatizadas para transferência de veículos.

“Os números mostram a movimentação no mercado: ao lado da aquisição de veículos novos, cresce a busca por automóveis usados. De um jeito ou de outro, o cidadão paulista realiza o sonho de ter o veículo próprio”, diz Vinicius Novaes.

Emplacamento de motos cresce mais

Os dados do Detran-SP mostram também um aumento de motos emplacadas. De 30% de participação no total de primeiros emplacamentos em 2023, as motocicletas passaram a 32% neste ano. Em números absolutos, 322.887 motos receberam sua primeira placa de 1º de janeiro de 2024 até agora, ante 306.181 em todo o ano passado.

Já os automóveis leves de quatro rodas, caso de carros, caminhonetes, utilitários e camionetas, mantiveram a fatia de cerca de 60% no total de veículos emplacados, que passaram de 575.773 (2023) a 601.029 (2024 até agora).

Completam o cenário os veículos de reboque (cerca de 27.530 unidades) e de semirreboque (19.239), motonetas (84.011), caminhões (12.643), tratores (11.521), ônibus (4.837) e microônibus (3.266), além de categorias menores, como triciclo, quadriciclo e motor casa.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha incessantemente para prevenir sinistros e preservar vidas, com a meta de organizar um trânsito mais seguro e harmonioso entre todos os modais. O órgão segue comprometido em oferecer serviços de excelência aos cidadãos, baseados em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência. Atualmente, está implementando a transformação digital para melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos.

Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 35 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.