DAE de Santa Bárbara promove palestra sobre Saúde do Homem

Em alusão ao “Novembro Azul”, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta quinta-feira (21), uma palestra aos funcionários com o tema “Saúde do Homem”, abordado pelo enfermeiro André Gonçalves, da Cooperativa Unimed. O evento é uma iniciativa da Divisão de Recursos Humanos da autarquia e contou com a participação de servidores do Operacional e Administrativo.

Com foco em provocar reflexão, conscientização e qualidade de vida, o palestrante abordou questões fundamentais para a saúde do homem, como as alterações na próstata, sintomas e fatores de risco do câncer, exames preventivos e opções de tratamento.

A campanha “Novembro Azul” tem o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Dentre os exames básicos que precisam ser realizados com frequência, o exame da próstata é essencial para identificar a doença na fase inicial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP