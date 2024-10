Lançamento: Buscofem Girls vai direto nas dores da Gen Z

Buscofem, marca que mais entende das dores da mulher, expande sua linha para atender as dores menstruais da Gen Z com um novo lançamento: Buscofem Girls. Em cápsulas menores, o analgésico é voltado para garotas a partir de 12 anos e traz o mesmo alívio para cólicas da família Buscofem, em um formato único pensado especialmente para elas. “Muitas mães, ao adquirir medicamentos para suas filhas, se preocupam com a dosagem elevada e a dificuldade de ingestão devido ao tamanho das cápsulas. Todos esses aspectos foram cuidadosamente estudados pela marca durante o desenvolvimento de Buscofem Girls. O projeto contou com a colaboração interna de uma equipe formada por mulheres, algumas delas mães, além da participação das próprias adolescentes na pesquisa, sempre com a autorização prévia de suas mães,” comenta Ana Biguilin, diretora executiva da área de Consumer Health da Hypera Pharma. A nova campanha aborda o início do ciclo menstrual de forma informativa e causal, com conteúdos educativos produzidos pela influenciadora digital Fefê, Klara Castanho, a ginecologista Cidinha, entre outras, nas redes sociais e no site da marca. “Esse momento é muito marcante na vida da mulher e repleto de dúvidas. É importante uma marca como Buscofem se preocupar em gerar conversas sobre o início do ciclo menstrual e ter um produto pensado para essas garotas. Feliz em fazer parte desta campanha”, comenta a influenciadora Fefê. Além dos ativos e benefícios do medicamento, ao longo da nova campanha de Buscofem Girls as garotas também terão acesso a diversas fontes de conhecimento e interação, proporcionando não apenas alívio das dores físicas, mas também acolhimento de maneira geral. Para esse primeiro momento de descobertas e desafios, Buscofem Girls busca dar assistência às garotas com informações e dicas sobre essa fase cheia de dúvidas, visando um diálogo seguro e acolhedor com todas as seguidoras. A campanha conta com mulheres escolhidas para instruir as garotas nesse processo, como a influenciadora Fefê, que estará na linha de frente mostrando mais sobre o produto, seus benefícios e falando abertamente sobre o tema. O intuito é unir diversas garotas que estejam passando pelo mesmo processo, promovendo uma troca de experiências de maneira leve e agradável. Já a parceria com a ginecologista Cidinha fortalecerá o conhecimento sobre os tabus envolvidos no assunto, cólica e autoconhecimento do corpo.