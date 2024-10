Na última quinta-feira (17), Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia, líderes da coligação Sumaré para Todos, realizaram uma animada caminhada noturna que mobilizou centenas de moradores na região Central. O evento teve início na Praça das Bandeiras, passou pela Praça do Macarenko e no ponto de partida.

A ação reforça a conexão com o povo de Sumaré e demonstra a energia positiva em torno da chapa que já conquistou a vitória no primeiro turno, preparando-se para um segundo turno promissor.

Com a participação da militância, líderes comunitários e candidatos eleitos e suplentes da chapa, o clima da caminhada foi marcado por muita animação, dança e um sentimento coletivo de motivação e esperança. Durante o trajeto, Henrique e Andre conversaram com os moradores, que retribuíram com carinho e aprovação, evidenciando o apoio crescente à coligação. Esse retorno positivo não só reforça a confiança dos candidatos, mas também reflete o desejo do povo por mudanças significativas e melhorias na cidade.

Henrique fala com gratidão

“Grato ao povo de Sumaré. O povo que nos colocou no segundo turno, e é a ele que vamos honrar, devolvendo Sumaré para suas mãos.

Sumaré jamais vai ter dono. Eu sou um filho desta terra, nascido e criado aqui. Vamos fazer a transformação, uma nova Sumaré para todos, com prosperidade, desenvolvimento e geração de emprego.



Seremos um governo que governa para todos, sempre defendendo nossos valores familiares e princípios cristãos. Vamos levar justiça social e dignidade à nossa gente.

Vamos revitalizar o centro e valorizar o comerciante. Faremos o maior plano de desenvolvimento econômico da história da cidade. Sumaré vai desenvolver 20 anos em apenas 4. Eu sei como fazer, e vou fazer, porque tenho 20 anos de experiência”, afirmou Henrique do Paraíso.

Andre da Farmácia, candidato a vice prefeito de Sumaré, expressou sua gratidão e motivação em um momento crucial da campanha. Sua fala, sempre é marcada por um apelo à união e à fé, refletindo sua conexão emocional com os apoiadores e sua visão para o futuro.

“Faltam nove dias e algumas horas. Estejam conosco. Falta tão pouco. Depois, vai bater a saudade de toda essa alegria de vocês que contagiam a gente. Muitas vezes, a gente chega cansado e olha pra essa multidão de gente que segura a nossa mão e nos motiva. Obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe.

Vamos agradecer a Jesus.

Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu amor e a tua misericórdia. Sem o Senhor, nada disso seria possível. Toda honra, glória, majestade e louvor sejam dados ao teu santo nome pra sempre.

Que a tua vontade seja executada. Que o Senhor venha direcionar os nossos corações a fazer a tua vontade. Não nos deixe errar, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus, eu te peço também por este povo que aqui está, Senhor. Pai, esteja com eles, guarde-os, proteja e abençoe suas famílias. Que o Senhor venha suprir suas necessidades conforme a tua vontade”, orou Andre.

A mobilização mostra que a coligação Sumaré para Todos está mais forte do que nunca. Com uma base sólida de apoio popular e uma mensagem clara de esperança e renovação, a chapa está pronta para enfrentar o segundo turno com otimismo. O povo já demonstrou nas urnas sua preferência pelas propostas de Henrique e Andre da Farmácia, e o retorno das pessoas nas ruas apenas confirmam essa tendência.

A vitória no primeiro turno foi um indicativo claro de que a população acredita no projeto proposto por eles. Agora, com o apoio crescente e uma campanha vibrante, eles têm tudo para conquistar novamente a confiança dos eleitores e garantir um futuro promissor para Sumaré.

