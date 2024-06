Cachorros morrem envenenados no Rio após ataque

Vários cachorros morreram essa semana na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As mortes aconteceram no bairro Jardim Oceânico na Barra da Tijuca. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a principal suspeita é de envenenamento.

Paes usou as redes sociais para atualizar as medidas para conter os prováveis ataques aos animasi. “Ontem fizemos uma lavagem com nossos times da @comlurbcomunica em todas as calçadas da região e nossa Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio – CIVITAS da Prefeitura do Rio @operacoesrio já está trabalhando na identificação – via câmeras – dos eventuais responsáveis por essa atrocidade.”