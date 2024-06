Governar sem oposição é fácil, por Awdrey Kokol

Apesar da atuação ferrenha e crítica do vereador Gualter Amado contra o governo do Chico Sardelli

e com constância fiscalizar as ações da Prefeitura, a voz dele é quase silenciada pela maioria pesada da base governista da cidade. Não só em apenas criticar as ações eventuais da Prefeitura, perdemos muito com a falta de políticas públicas concretizadas.

A questão da falta d’água vira palco, mas sem um coma conversa séria com a população, a solução que vem sendo apresentada é a privatização e a base assina em baixo.

A falta de médicos e especialistas, políticas que concretizem a educação inclusiva também ficam a mercê da vontade política porque os vereadores estão bem limitados no assunto, amarram essas pautas apenas para ganhar eleitores, mas não sabem propor ações multidisciplinares.



As ações vinculadas as políticas públicas públicas relativa a violência doméstica ficam estancadas com a ausência do Centro de Referência da Mulher que foi prometido nas eleições de 2020 e os grupos reflexivos para agressores de vítimas também é um projeto do Tribunal de Justiça que não tem tido andamento.

Com a perspectiva das eleições municipais para esse ano, espero que os candidatos a vereadores tomem conhecimento de quão ruim é uma cidade onde o legislativo é na sua grande maioria base do governo, a cidade não anda, só acompanha a vontade do executivo.[

Awdrey Kokol é advogada, mestre em direito, professora e conselheira estadual da OAB SP

