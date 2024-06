A Câmara de Vereadores de Sumaré conta com três projetos de lei e uma emenda na sessão ordinária desta terça-feira (11)

Os vereadores se reúnem às 10h, no Plenário José Maria Matosinho para dar início aos trabalhos. A população também pode acompanhar as votações pelo canal da Casa de Leis no YouTube (youtube.com/@CamaraSumare).

O primeiro item da Ordem do Dia é a discussão e votação da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei nº 67/2024, de autoria do vereador Ulisses Gomes (PT). A emenda modifica o artigo 1º do projeto original, que autoriza a Prefeitura a criar um programa de cursos de primeiros socorros para proprietários e funcionários de restaurantes em Sumaré.

Em seguida, os parlamentares discutem e votam o Projeto de Lei nº 67/2024, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB), que autoriza a criação deste programa de cursos de primeiros socorros.

O terceiro item em pauta é o Projeto de Lei nº 103/2024, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que institui o Programa Veterinário Mirim no município de Sumaré, promovendo a conscientização e educação sobre cuidados com animais para crianças e adolescentes.

Por fim, os vereadores votam o Projeto de Lei nº 105/2024, apresentado pelo vereador Silvio Coltro (PRTB), que autoriza a criação do selo “Autista a Bordo” no município, uma iniciativa para identificar veículos que transportam pessoas com autismo, visando a maior segurança e conscientização no trânsito.

