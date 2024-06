As concessionárias Intervias e Entrevias, que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, supervisionado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, estão promovendo ações para incentivar a adoção de animais resgatados nas rodovias sob sua administração. Essas iniciativas visam proporcionar um lar amoroso para os cães resgatados e aumentar a segurança nas estradas, em alinhamento com suas agendas de responsabilidade social e sustentabilidade.

A Arteris Intervias lançou uma página online com fotos e informações sobre cães resgatados nas rodovias administradas pela concessionária. Todos os animais estão em boas condições de saúde, castrados, vacinados e vermifugados, aguardando por um lar amoroso. O material pode ser acessado no site da Arteris por meio do link: Arteris Intervias – Me Adota.

A campanha Me Adota visa incentivar a adoção de animais domésticos recolhidos nas estradas e reduzir acidentes, promovendo a segurança dos usuários e da fauna local. Além do portal, a Arteris realiza feiras itinerantes de adoção, tendo organizado três eventos neste ano nas cidades de Porto Ferreira e Limeira.

Os interessados em adotar um cão devem entrar em contato pelo email meadota.intervias@arteris.com.br, apresentar um documento pessoal com foto e assinar um termo de responsabilidade. Os animais resgatados passam por avaliação veterinária e recebem o tratamento necessário para recuperação. Caso não haja procura por parte dos tutores no prazo de 30 dias, eles são disponibilizados para adoção.

A Entrevias está organizando uma feira de adoção de animais domésticos resgatados atropelados nas rodovias sob sua concessão. O evento será realizado no domingo, dia 9, na Feira Livre da Av. Portugal, em Ribeirão Preto, das 8h30 às 11h30. Serão mais de 90 animais disponíveis para adoção, todos vacinados, castrados e vermifugados.

A ação faz parte da campanha “Adotar é o Bicho”, que incentiva a adoção consciente dos animais e garante que todos eles recebam os cuidados necessários antes de serem entregues aos novos tutores. A Entrevias recolhe animais domésticos e silvestres encontrados atropelados ou feridos às margens das rodovias e os acolhe em um sítio-abrigo conveniado, onde recebem tratamentos médico-veterinários necessários. As fotos dos bichinhos podem ser conferidas nas redes sociais da Entrevias.

Concessionárias promovem conscientização sobre proteção à fauna:

As concessionárias CART, Eixo SP e Entrevias realizaram nesta quarta-feira, 5, uma ação de conscientização sobre a proteção à fauna na base da Polícia Rodoviária de Assis, localizada no km 445 da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares. A iniciativa contou com a colaboração do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) do Ministério Público, da Polícia Rodoviária, da Polícia Ambiental e da Associação de Protetores de Animais Silvestres de Assis (APAS), e incluiu a soltura de animais encontrados feridos nas rodovias da região de Marília. Foram devolvidos à natureza dois guaxinins, três saruês, um carcará, um cachorro-do-mato e um tucano.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

