Prefeitura inicia operação emergencial na Estrada Ivo Macris

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (10) uma operação emergencial de recomposição do asfalto na Estrada Ivo Macris. O trabalho está sendo executado em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

“Os pontos com deformação na pavimentação receberão esse trabalho paliativo, para que a via ofereça as condições necessárias para o trânsito de veículos”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Mais notícias da cidade e região

Após essa ação emergencial, a empresa responsável pelas obras de recape, realizadas em 2022, fará o trabalho necessário para a recuperação do pavimento.

A Guarda Municipal de Americana (Gama) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) estão realizando a sinalização da vida durante o trabalho.