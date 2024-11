Nesta rodada do Campeonato Brasileiro, a ausência de 384 pessoas foi sentida pelos quase 30 mil torcedores que acompanharam, nesta terça-feira (5), a partida entre Esporte Clube Bahia e São Paulo Futebol Clube, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A campanha Cadeiras Vazias e o Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol chamaram a atenção do público ao manter cadeiras vazias no estádio, representando as pessoas que perderam a vida por conta da violência no futebol entre 1988 e 2023.

Lançada pelo governo federal, por meio do Ministério do Esporte, a ação foi apresentada momentos antes do início da partida. O público presente assistiu a depoimentos de pessoas que perderam familiares em atos violentos nos estádios de futebol. Camisas de diversos times foram colocadas sobre as cadeiras, e uma imensa bandeira branca com a frase “A paz vai ocupar” se destacou no setor Sudoeste da Arena. No total, 1.100 lugares foram reservados para o ato simbólico. Gandulas entraram em campo com uma faixa da campanha para homenagear as vítimas e pedir paz nos estádios.

“A campanha marca um passo importante no combate à violência nos estádios, promovendo o futebol e o esporte como espaço de união e segurança. Queremos que crianças, jovens, adultos e famílias possam torcer juntos e em paz. O objetivo é que o futebol seja um ambiente seguro, onde o amor pelo esporte supere rivalidades. O combate à violência é uma prioridade do Ministério do Esporte e do governo do presidente Lula”, afirmou o ministro André Fufuca.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também fez questão de prestigiar o ato simbólico e destacou a importância da ação do governo federal no estado. “É uma alegria o Ministério do Esporte ter escolhido a Bahia para fazer essa grande reivindicação pela paz nos estádios. O futebol é um ambiente de construção, tranquilidade, diversão e renda; por isso, a Bahia está sediando hoje essa campanha. A paz vai ocupar”, comemorou.