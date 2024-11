Veja onde encontrar soro antiescorpiônico na região

Ao receberem uma picada de escorpião, crianças menores de 10 anos devem ser levadas imediatamente para tomar o soro antiescorpiônico. Por isso, para auxiliar na disseminação dessa importante informação, o NM traz os pontos que possuem o soro.

Há 3 dias, um menino de apenas 3 anos morreu após ser picado por um escorpião na cidade de Jaguariúna. A mãe questionou a demora na aplicação do soro, mas as unidades de saúde afirmar que o atendimento foi correto.

Americana:

Em caso de acidente com escorpião, a principal orientação é procurar imediatamente o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, pois lá está disponível o soro antiescorpiônico para atender casos moderados e graves de acidentes. No local é mantido um estoque regulador pela Secretaria Estadual de Saúde e abastecido sempre que se faz necessária sua utilização.

Santa Bárbara d’Oeste:

O soro fica armazenado no Pronto Socorro Edison Mano, mas atende os dois PSs, Afonso Ramos também.

Nova Odessa:

Nos casos de acidentes, a vítima deve procurar o Pronto Socorro do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carrion Garcia), que fica na Rua Aristídes Bassora, no Bosque dos Cedros, o mais rápido possível – principalmente no caso de vítimas crianças ou idosas. A cidade não tem o soro, mas a vítima é levada imediatamente para Americana ou Sumaré.

Outras cidades:

LIMEIRA

* SANTA CASA

CAMPINAS

* HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP

* HOSPITAL OURO VERDE

INDAIATUBA

* HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO

SUMARÉ

* HOSPITAL ESTADUAL

* DR. LEANDRO FRANCESCHINI

PIRACICABA

* SANTA CASA

* UPA VILA CRISTINA