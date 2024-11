Promovida pela Prefeitura de Nova Odessa através da Secretaria Municipal de Saúde, a programação da Campanha “Outubro Rosa e Novembro Azul” de 2024 continua neste mês de novembro, desta vez destinada à Saúde do Homem e ao combate ao câncer de próstata. Como sempre, o ponto alto deste mês será um “mutirão” de exames sem necessidade de agendamento no próximo dia 30/11, um sábado, no Ambulatório de Especialidades.

De acordo com o enfermeiro André Barros, que coordena a campanha, “o ‘Novembro Azul’ é tão importante quanto o ‘Outubro Rosa'”. “Muitas vezes, os homens têm maior dificuldade em cuidar da saúde. Neste mês, buscamos intensificar o cuidado masculino e o combate ao câncer de próstata, mas sim preocupação com a saúde do corpo no geral, pois muitas doenças começam a aparecer acima dos 40 anos. Assim, garantimos mais saúde e qualidade de vida”, explicou o experiente profissional.

Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) já estão realizando a coleta do exame de PSA, que é um teste de sangue que serve para detectar o câncer de próstata e outras condições da próstata, realizando assim maior cuidado e prevenção aos pacientes.

Na próxima quinta-feira, 14 de novembro, a partir das 8h, será realizada a primeira palestra com o tema do “Novembro Azul”. O encontro acontecerá no Rancho da Parada Cowboy, um espaço na Rua Um, nº 45, no Recanto Las Palmas, no Pós-Anhanguera. Neste dia, haverá atualização de carteira de vacinação, aferição de pressão arterial e exames de dextro –que avalia a curva glicêmica do paciente após a ingestão do dextrosol.

BASQUETE

Já no dia 25 de novembro, uma segunda-feira, a ação de conscientização do “Novembro Azul” vi ser voltada para a prática de exercícios físicos. Neste dia, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, haverá um torneio de basquete com a equipe Old School, que conta com atletas de mais de 40 anos. O médico José Lourenço Alvarenga estará presente, promovendo uma ação de conscientização aos presentes.

“O Old School fomenta a prática do basquete com atletas mais velhos, afinal, temos na cidade muitos ex-atletas e pessoas que jogaram no passado e ainda querem continuar com o esporte. Então, além de movimentar o basquete masculino, também conscientizamos a população sobre a prevenção do câncer de próstata, que em sua maioria atinge homens de mais idade”, disse o secretário-adjunto de Esportes José Henrique de Carvalho.

MUTIRÃO Novembro Azul

Finalizando a programação, no dia 30 de novembro – último sábado do mês –, haverá o tradicional Mutirão de Exames de Câncer de Próstata no Ambulatório de Especialidades do Hospital Municipal.

O mutirão acontecerá das 8h até as 11h30, com livre demanda somente para homens acima de 40 anos.

