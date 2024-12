Reeleito com votação surpreendente, Marcos Caetano vai agora para o segundo mandato de vereador em Americana buscando superar algo que seria como uma ‘maldição’ que assola os vereadores evangélicos em Americana.

Poucos perduraram na política este século. Dois ou 3 fizeram mais sucesso, sendo o mais forte deles Paulo Chocolate, que foi presidente da Câmara e prefeito um breve período. Também estão no rol dos políticos ‘terrivelmente evangélicos’ de Americana Flávio Biondo (vereador, secretário e presidente da Câmara) e Luciano Correa (vereador recordista de votos e secretário em 3 governos diferentes).

Caetano hoje tem apoios fortes

Cantor e líder evangélico, Caetano hoje tem apoios fortes em igrejas (como a do pastor Mirko Levak) e na Alesp por conta da proximidade (via irmão) com o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) e na Câmara e Senado Federal (deputados e senadora Damares Alves).

O que pega? O que pode pegar para MC é o que pegou para Choco, Biondo e Luciano. O desgaste da política de vereador e a falta de um salto (seja para prefeito ou mesmo secretário e tentativa de vir a deputado).

