Os horários da coleta de resíduos domiciliares em Americana serão alterados durante o período de festas de final de ano, a partir de 23 de dezembro.

O serviço será realizado das 5h às 13h20, no período diurno, e das 17h à 1h20, no período noturno. O trabalho seguirá normalmente o calendário e o itinerário de cada bairro.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e Ano Novo, haverá antecipação do serviço do período noturno. O serviço começará às 14h, com término às 20h.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, a coleta não será realizada.

Programação da coleta

A programação voltará aos horários normais, das 6h às 14h20 e das 15h às 23h20, no dia 4 de janeiro. O serviço é executado pela empresa MB Engenharia e Meio Ambiente.

