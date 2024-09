Uma mulher morreu depois de cair da motocicleta e ser atropelada por dois carros na Rodovia Anhanguera em Americana esta quarta-feira.

O acidente que vitimou Aline Parussolo, 40, foi na região do Jardim Brasil já no começo da noite.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente aconteceu por volta das 22h10 no km 126 no sentido Limeira. Um motorista de 70 anos, seguia com uma carreta na terceira faixa de rolamento, quando observou uma mulher tentando levantar uma moto e devido à proximidade não teve como evitar o choque. Após o impacto, a mulher foi arressemada para a primeira faixa de rolamento e, em seguida, também foi atingida por um Corolla, que era conduzido por um homem de 45 anos. O serviço de resgate foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

A PMR ainda informou que os motoristas não ficaram feridos e foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou negativo para a ingestão de álcool.

A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil