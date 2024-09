O candidato do União Brasil Ricardo Pascote conseguiu uma vitória na Justiça Eleitoral de Americana essa semana.

Foi rejeitada representação movida pela coligação “Experiência Que Deu Certo”, do prefeito Chico Sardelli, que acusava Pascote de promover propaganda eleitoral irregular. A ação alegava que União teria feito impulsionamento negativo de conteúdo nas redes sociais, apontando para o uso de “fake news” contra a administração atual.

O juiz eleitoral responsável pelo caso, Fábio Rodrigues Fazuoli, decidiu em favor de RP, afirmando que as críticas feitas no vídeo da campanha não ultrapassaram os limites do debate político permitido.

O juiz ressaltou que o vídeo abordava a terceirização da saúde no município de Americana e suas consequências, como a possibilidade de corrupção e prejuízo financeiro à cidade, estava baseado em fatos amplamente divulgados pela imprensa local e nacional.

Segundo a decisão, “a propaganda patrocinada feita pelo candidato Ricardo Pascote enquadra-se no campo da liberdade de expressão e caracteriza-se como mera crítica política, natural ao debate democrático-eleitoral, mormente porque baseado em acontecimentos amplamente divulgados pela mídia.”

O juiz ainda reforçou que a publicação em questão não afetou a honra ou a imagem pessoal do prefeito Chico Sardelli e tampouco divulgou fatos inverídicos.

A decisão representa uma vitória significativa para a campanha de Pascote, que vem sendo alvo de tentativas de censura por parte de seus adversários políticos. Pascote reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência na campanha, ressaltando que continuará lutando por uma Americana livre de corrupção e governada com responsabilidade.

Pascote fala em censura

Com essa vitória judicial, Pascote demonstra que as tentativas de silenciamento da sua campanha não prevalecerão, reforçando ainda mais seu papel como candidato da mudança e da honestidade em Americana.

