Uma mulher morreu depois de cair da motocicleta e ser atropelada por dois carros na Rodovia Anhanguera em Americana esta quarta-feira.

O acidente que vitimou Aline Parussolo, 40, foi na região do Jardim Brasil já no começo da noite. Ela era moradora do bairro Zanaga e muito querida na comunidade.

A queda e os atropelamentos foram atendidos pela Polícia Militar Rodoviária (PMR). Ela caiu por volta das 22h10 no km 126 no sentido Limeira.

O primeiro choque foi com uma carreta. O motorista de 70 anos disse que não teve como evitar o choque. Ele seguia com a carreta na terceira faixa de rolamento e viu a mulher tentando levantar uma moto mas não havia mais tempo para evitar a batida.

A mulher foi arremessada para a primeira faixa de rolamento e, em seguida, também foi atingida por um Corolla, este conduzido por um homem de 45 anos.

O resgate chegou logo depois e constatou a morte da vítima no local.

Sem álcool nos motoristas

Os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou negativo para a ingestão de álcool.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

