Câmara de Americana faz ato pra comemorar 100 anos

A Câmara Municipal de Americana irá realizar um ato solene de hasteamento das bandeiras na quarta-feira (15), às 8h30, no gramado ao lado do portão principal da Câmara.

O ato será realizado em comemoração ao centenário da Câmara Municipal de Americana, celebrado neste dia 15 de Janeiro.

Câmara lança nova identidade visual em comemoração ao centenário do legislativo americanense

A Câmara Municipal de Americana lança nesta sexta-feira (10) uma nova identidade visual em seu site oficial e redes sociais, como parte das ações de comemoração ao centenário do legislativo americanense.

Composta por uma logomarca atualizada e elementos gráficos na cor dourada, a identidade visual celebra a história da Câmara, que completa 100 anos no dia 15 de janeiro – data em que, no ano de 1925, foi realizada a sessão para eleição do primeiro prefeito e dos vereadores que compuseram a primeira legislatura.

Este foi um passo fundamental para o desenvolvimento do município de Villa Americana, que havia acabado de conquistar sua emancipação política em novembro de 1924.

De acordo com o presidente da Casa, vereador Léo da Padaria (PL), a adoção de uma nova identidade visual tem como objetivo lembrar aos cidadãos a relevância da data para o município.

“Nosso prédio se chama 15 de Janeiro em homenagem a esta data tão importante, que muitas pessoas desconhecem. Resgatar a história da Casa Legislativa em nosso centenário é reforçar o papel que o legislativo desempenhou na construção da nossa cidade ao longo desses anos”, comentou.

A CM realizará uma série de ações comemorativas ao centenário ao longo do ano. Em 2025, serão celebrados também os 150 anos da fundação do município, ocorrido em 27 de agosto de 1875.

