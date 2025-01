Dia positivo para a Bolsa no Brasil

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos:

Hoje foi um dia positivo para as bolsas no Brasil, acompanhando o movimento de alta em boa parte dos mercados globais. Dois fatores contribuíram para esse desempenho: primeiro, a notícia de que a equipe econômica de Trump não pretende implementar um aumento abrupto nas tarifas assim que o novo governo assumir, mas sim adotar um modelo gradual, mês a mês, entre 2% e 5%.

Segundo, os novos dados de empréstimos na China, que surpreenderam positivamente, indicando uma economia mais forte do que o esperado em dezembro.

Embora esse indicador não seja amplamente monitorado no Brasil, na China ele é fundamental para prever os rumos da economia, sendo considerado um indicador antecedente. Esses fatores também ajudaram a enfraquecer o dólar, com dados de preços ao produtor abaixo do esperado nos Estados Unidos intensificando o movimento.

Bolsa feliz com mercado externo

O mercado interno acompanhou o otimismo externo, com a curva de juros apresentando um comportamento mais estável desde o início do ano, diferentemente da pressão observada no final do ano passado. Com uma perspectiva fiscal mais favorável — ainda que apoiada por algumas receitas extraordinárias — o mercado começa a se ajustar a um cenário que não demanda altas tão agressivas na taxa de juros.

