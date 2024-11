Na última sessão da Câmara de Sumaré, ocorrida nesta terça-feira (5), os vereadores aprovaram dois documentos de homenagem a personalidades do município falecidas nos últimos meses, o Projeto de Lei nº 154/2024 e a Moção nº 89/2024. A reunião aconteceu no plenário do Legislativo e contou com transmissão online.

Aprovado em regime de urgência, o PL nº 154/2024, denomina de “Viaduto Clauduir Aparecido Menes – Cláudio Meskan” o viaduto que liga as avenidas Júlia de Vasconcellos Bufarah e Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera. O projeto é autoria dos vereadores Willian Souza (PT), Gilson Caverna (PSB), Lucas Agostinho (União Brasil), Ulisses Gomes (PT), Rudinei Lobo (PSB), Alan Leal (PRD), Ney do Gás (PV), João Maioral (PDT) e Rodrigo Digão (União Brasil).

Cláudio Meskan foi vereador em Sumaré na 15ª Legislatura (2013–2016) e 16ª Legislatura (2017–2020). Também foi idealizador do evento Demolicar e atualmente ocupava o cargo de chefe de gabinete do vereador Gilson Caverna. Meskan faleceu no dia 30 de setembro, aos 64 anos, enquanto lutava contra um câncer no pâncreas.

Os vereadores Andre da Farmácia (MDB) e Valdir de Oliveira (Republicanos) apresentaram a Moção nº 89/2024, de pesar pelo falecimento de Hermenegildo Maile, conhecido como Gildo da Farmácia. De acordo com a moção, “durante anos, sua farmácia não foi apenas um estabelecimento comercial, mas um local onde as pessoas encontravam acolhimento, solidariedade e atenção, recebendo de Gildo não apenas medicamentos, mas também conselhos, palavras amigas e gestos de generosidade”.

O PL nº 13/2023, que concede passe livre nos ônibus do município de Sumaré em campanhas de vacinação, eleições e dias de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), saiu da Ordem do dia por apresentação de emenda. A proposta é do vereador Willian Souza. Já o PL nº 144/2023, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PRTB), que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Capacitação e Amparo psicológico para mães ou tutores legais de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, saiu novamente da pauta, por pedido de vista do vereador Willian Souza.