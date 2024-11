O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Monaro, reuniu-se, no final da tarde desta terça-feira (05 de novembro), com um grupo de representantes do Projeto Criança Feliz.

O projeto arrecada doces, chocolates e pipocas a serem distribuídos por diversos bairros da cidade na semana do Natal. Carolina Lino, filha do fundador do projeto, sr. Egnaldo Lino, esteve na Casa de Leis acompanhada de David Rodrigues, Lívia Lino e Nega Cantinho.

Egnaldo iniciou o projeto em 2019, quando arrecadou 100 sacolinhas de doces a serem doadas no final do ano.

Em 2023, esse número subiu para 6 mil sacolinhas, as quais são ofertadas pelas ruas da cidade por ele próprio, vestido de Papai Noel, e voluntários. Este ano, a ação está agendada para os dias 21 e 22 de dezembro.

A sede do Legislativo barbarense será um dos pontos de arrecadação de doces. Para saber onde se localizam os outros pontos e ter mais informações sobre o Projeto Criança Feliz, visite o perfil no Instagram @projeto_criancafelizoficial.

