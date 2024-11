“1ª Feira Pet do Mercadão” de Santa Bárbara acontece neste sábado

Neste sábado (9), das 9 às 12 horas, acontecerá a “1ª Feira Pet do Mercadão”. Os cães Espetinho, José, Polenta e Paçoca e o gato Pirulito do Centro de Bem-Estar Animal de Santa Bárbara d’Oeste, setor mantido pela Prefeitura, estarão à disposição para a adoção responsável no evento do Petchel – petshop parceiro na ação. O Mercadão da Cidade está localizado na Rua Floriano Peixoto, 1.653, na Vila Santa Cruz.

Os animais disponíveis para adoção foram resgatados das ruas, vítimas de abandono e maus tratos. No evento, os interessados em adotar um animal devem apresentar um documento com foto do responsável, além de um comprovante de endereço atualizado e telefone para contato. Os animais do Centro de Bem-Estar Animal estão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados.

As pessoas que desejam adotar de forma responsável um animal de estimação podem ainda comparecer, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, diretamente no Centro de Bem-Estar Animal, na Avenida Porto Ferreira, 720, no São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3463.1602.