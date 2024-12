Câmara Nova Odessa devolve R$ 1,3 milhão a prefeitura

A Câmara de Nova Odessa encerrou as atividades de 2024 e devolveu R$ 1.327.717,97 aos cofres da Prefeitura de Nova Odessa no último dia 20 de dezembro.

Se somados aos valores devolvidos em 2023, o presidente do biênio, Wagner Morais, totalizou a devolução de R$ 1.782.247,50 durante sua gestão, além de dois veículos que foram entregues para ampliar a frota da Prefeitura.

Fala presidente da Câmara

“Fizemos uma gestão séria, sem desperdiçar recursos públicos e agora, diante da crise financeira que a Prefeitura vem enfrentando, pudemos devolver esses valores que auxiliam no pagamento das contas de final de ano, entre elas o 13º salário, a cesta de Natal e o pagamento de férias aos servidores municipais”, afirmou Morais.

“Encerro meu mandato como vereador e como presidente com a sensação de dever cumprido, sempre prezando pelo diálogo com os colegas, com a população e com o Executivo, a fim de conduzir os trabalhos sempre pensando no melhor para Nova Odessa”, completou Morais.

Leia + sobre política regional

No ano passado, os veículos devolvidos foram um Toyota Corolla e um Volkswagen Voyage, ano 2010, modelo 2011. Isso porque o Legislativo adquiriu dois novos veículos para uso dos vereadores e servidores da Câmara.

A Câmara está em recesso até o dia 05 de janeiro de 2025. O recesso legislativo termina em 31 de janeiro e a primeira sessão ordinária de 2025 acontecerá dia 03 de fevereiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP