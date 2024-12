Roberto Carlos xinga plateia e ameaça parar show

Reconhecida por sua presença marcante no Carnaval, Ivi Mesquita que também é influenciadora e empresária, foi convidada para ser a mestre de cerimônias do Réveillon da Avenida Paulista, um dos maiores e mais tradicionais eventos de fim de ano do Brasil.

A musa levará sua energia contagiante dos desfiles para o palco, celebrando a chegada de 2025 com muita positividade e samba no pé.

O evento promete ser um espetáculo surpreendente para os paulistanos e turistas que escolheram a capital paulista como destino para a virada e esse ano, será ainda mais especial com a participação da Ivi, que promete encantar o público com sua simpatia e carisma.

Sua presença reforça a conexão entre a alegria do Carnaval e o espírito de renovação que marca a chegada do Ano Novo. Serão mais de 10 horas no palco, tornando inesquecível o último dia do ano de milhares de pessoas.

O grandioso palco de 32 metros de largura por 22 metros de altura, instalado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, será o ponto da celebração com shows de grandes nomes da música, como Gloria Groove, MC Livinho, Bruno & Marrone, Roberta Miranda, Junior Lima, a escola de samba Mocidade Alegre e as apresentações gospel de Thalles Roberto e Renascer Praise.

A contagem regressiva será comandada pela dupla sertaneja Bruno & Marrone, e o encerramento ficará por conta de Ivi Mesquita, Bio G3 e os DJs Vivian Marques e Gugu Reis.