Câmara SB entrega Medalha Margarida e Título de Cidadão no Teatro Municipal

A Câmara Municipal promoveu, na noite de ontem (17 de outubro), no Teatro Municipal Manoel Lyra, solenidade para a entrega das duas honrarias mais antigas do Legislativo barbarense. Em 2024, foram 14 homenageados com a Medalha Margarida da Graça Martins – a Fundadora, acompanhada do Diploma de Gratidão, e 16 indicados a receber o Título Honorífico de Cidadão Barbarense.

A Medalha e o Diploma, criados pelo Decreto Legislativo nº 08/1986, são outorgados a cidadãos que tenham prestado relevantes trabalhos para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste, nas mais diversas áreas.

Os homenageados deste ano foram: Maria Ivete Antoniassi (indicada pelo vereador Arnaldo Alves); Alex Willian Fontanin Soares (indicado pelo vereador Reinaldo Casimiro); Jurandir Lopes Ribeiro (indicado pelo vereador Carlos Fontes); Daniela Aparecida Barbosa Lopes (indicada pleo vereador Joi Fornasari); Vanderlei da Silva Carceliano (indicado pelo vereador Felipe Corá); Denis Apparecido Vianna (indicado pelo vereador Bachin Jr.);

Priscila Bufarah da Costa (indicada pelo vereador Celso Ávila); João Antônio Costa (indicado pelo presidente vereador Paulo Monaro); Roberto Bruder Carreira (indicado pela vereadora Kátia Ferrari); Paulo César D’Elboux (indicado pelo vereador Eliel Miranda); José Carlos Fructuoso (indicado pelo vereador Nilson Araújo); Jarbas Zampieri Sebastião (indicado pelo vereador Kifú); Francis Daniel Cones (indicado pelo vereador Juca Bortolucci); e Odair Cantoário Alves (indicado pelo vereador Careca do Esporte).

Já o Título de Cidadão Barbarense, criado pelo Decreto Legislativo nº 10/1996, homenageia personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade, certificando uma pessoa como filho da terra, muito embora não tenha nascido aqui, mas tenha adotado o Município como seu e por ele tenha se dedicado. Foram indicados a receber o título em 2024:

Celso Pedrosa de Melo (indicado pelo vereador Arnaldo Alves); Luiz Fernando Paulillo de Cillo (indicado pelo vereador Careca do Esporte); Rafael Araújo de Aguiar (indicado pelo vereador Reinaldo Casimiro);

Jair Messias Bolsonaro (indicado pelo vereador Felipe Corá); Alexandre Leite (indicado pelo vereador Carlos Fontes); Maurício Carvalho Tonini (indicado pelo vereador Isac Sorrillo); Luiz Cláudio Guimarães (indicado pelo vereador Joi Fornasari); José Renato da Silva (indicado pelo presidente vereador Paulo Monaro); Keilha Aparecida Prata Souto (indicada pelo vereador Celso Ávila);

Gustavo Bueno Fraguas (indicado pelo vereador Bachin Jr.); Olívio Buzoni (indicado pelo vereador Carlão Motorista); Braz dos Santos Adegas Jr. (indicado pelo vereador Eliel Miranda); Alcides Osvaldo Cavechioli (indicado pelo vereador Juca Bortolucci); Ricardo Martins (indicado pela vereadora Kátia Ferrari); Moisés Moreira da Silva (indicado pelo vereador Kifú); e Érica Sant’Anna Torres (indicada pelo vereador Nilson Araújo).

