O coletivo de DJs e artistas vem promovendo festas e eventos culturais na região desde 2009, com foco em promover acesso a música e cultura à população. Ao longo dos anos, já realizaram diversos eventos com DJs, bandas, além de exposições e mostras de artes, com artistas plásticos, fotógrafos e artesãos.

Nos últimos anos, o coletivo tem realizado “ocupações” de espaços públicos, junto ao poder público das cidades. A ideia é ocupar e dar mais vida a espaços públicos, para encontros onde a população possa ter contato direto com muita música, artes e exposições. Para essa edição, o local escolhido foi o MAC, Museu de Arte Contemporânea de Americana, que fica no CCL, onde o artista plástico Caio Henrique Cain fará uma sessão de live paint – uma pintura / grafite em um dos muros do CCL, durante todo o evento.

O evento contará com Eco-bar, serviço de bar totalmente sustentável, 100% livre de resíduos como copos, plásticos ou latas. Além de uma feira de expositores, desenhistas, tatuadores a artesãos, e até pequenos empreendedores da região, onde terão espaço para vender e expor seus produtos. Também haverá espaço Kids com oficinas, pinturas e brincadeiras para as crianças e área de alimentação com food trucks.

Na parte musical, a programação conta com os DJs do coletivo, e mais convidados especiais fazendo apresentações exclusivas em discos de vinil: vindo de São Paulo, DJ Tudo, produtor, DJ e pesquisador musical, uma das grandes referências do Brasil e do mundo quando o assunto é discotecagem e pesquisa em discos de vinil, tendo se apresentando em mais de 30 países.

Além dele, compõem o line-up de convidados o DJ Barata, de Campinas, um dos nomes mais fortes do interior paulista, dono de vasta coleção de vinis e idealizador da festa NERVOSA! e DJ Tigas, um dos integrantes mais antigos do N’calma, direto de Londres, onde reside há vários anos, e promove eventos do coletivo por lá, também fazendo uma discotecagem especial inteiramente em vinil.

O evento acontece neste sábado, dia 19, das 11h até às 22h, no MAC, dentro do CCL Americana e a entrada é gratuita.

DJ Tudo

DJ Tudo discoteca músicas brasileiras, africanas, latinas, árabes entre outras. SUa coleção de discos é resultado de mais de 3 décadas de amor, paixão e pesquisa por música, além de viagens pelo mundo, em andanças como DJ, músico ou palestrante, tendo passado por 30 países. Atualmente tem o programa Brazilica na Web radio ROVR

Com o projeto “DJ Tudo e sua gente de todo lugar” lançou 7 discos, em 2016 ganhou o 27 Prêmio da Música Brasileira, melhor álbum eletrônico com o disco “Gaia Música vol 1”.

Colagens sonoras de primeiríssima qualidade ou como fazer do Brasil profundo uma festa sofisticada. É um dos mais destacados pesquisadores de cultura brasileira, registrou 2.000 horas de festas populares, criando o selomundomelhor.org.

