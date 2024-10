Professora Nilza de Americana premiada na Sala Maker

A professora Nilza de Fátima Pedro, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo, em Americana, foi premiada com uma viagem e um curso em Portugal, pelo desenvolvimento de um projeto pedagógico na Sala Maker, envolvendo estudantes do 4º ano.

Ela inscreveu o trabalho no Concurso Docente Escritor e, em novembro, participa do curso STEAM na Fábrica da Ciência Viva, na Universidade de Aveiro, com despesas de viagem custeadas pela empresa parceira da Secretaria de Educação de Americana na implementação das salas maker.

Nesta sexta-feira (18), o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, recebeu a professora, o técnico de laboratório Guilherme Gustavo Nascimento e a diretora do CIEP, Conceição Ap. Ventura Mondin, para parabenizá-los pela conquista. Também participaram do encontro a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, e a diretora de tecnologia educacional da pasta, Alessandra Maraisa Miranda Pereira.

“O envolvimento de toda a equipe é essencial para a conquista deste resultado e você, Nilza, personifica esta dedicação. Acredito que você captou o espírito maker ao construir um projeto, com diversas etapas, utilizando o maker com a finalidade pedagógica”, declarou o secretário, lembrando os investimentos em transformação digital iniciados em 2021.

O projeto intitulado Pixel Art buscou instigar o desenvolvimento das competências cognitivas, artísticas e tecnológicas dos estudantes, apresentando, de forma lúdica, as ferramentas digitais disponíveis na escola. Utilizando o Excel, as crianças se organizaram em duplas para criar um Pixel Art, anotando as cores e as coordenadas utilizadas, para a reprodução por outra dupla. Os resultados foram projetados na lousa digital para a análise de diferenças e semelhanças entre os originais e as reproduções. De volta à Sala Maker, os estudantes reproduziram seus Pixels Arts em planilhas físicas, com quadrados coloridos de EVA representando cada pixel.

Fala professora Nilza

A professora atribuiu a premiação ao envolvimento coletivo de toda a escola. “É uma satisfação e o reconhecimento de um trabalho desenvolvido junto aos alunos e com toda a equipe. O digital é a parte que eu mais gosto e acredito ser o mais significativo para as crianças”, afirmou.

De acordo com Nascimento, parceiro da professora na Sala Maker, o projeto foi criado de forma a estimular o pensamento matemático e lógico dos estudantes. “Imaginamos como poderíamos utilizar o pensamento computacional para jogá-los no mundo da tecnologia, porque eles vivem no digital”, disse.

A diretora do CIEP comemorou a premiação. “[Esse prêmio] É um orgulho porque ter seu trabalho reconhecido é maravilhoso e não temos uma única pessoa envolvida, são todos os professores, a gestão e principalmente os alunos, que se desenvolveram durante o trabalho. Ver a diferença na aprendizagem das crianças é motivo de muito orgulho e satisfação e nos motiva a fazer cada vez melhor”, explicou Conceição.

Alessandra destacou as características do projeto selecionado. “A professora conseguiu aplicar no projeto maker as características da metodologia STEAM que, traduzido, significa ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. As salas maker estão repletas de trajetos maravilhosos, projetos muito interessantes desenvolvidos por nossos educadores”, declarou.

Para Evelene, a rede tem potencial para receber mais premiações, diante da qualidade pedagógica do trabalho desenvolvido nas escolas. “Os projetos dos educadores são muito bons e, se nossa rede os colocasse no papel, iriam chover prêmios”, estimou a secretária adjunta.

