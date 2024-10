3ª divisão do Gigantão começa neste sábado

A 3ª divisão do Gigantão 2024, realizada pela primeira vez pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana, começa neste sábado (19). A nova divisão conta com 16 times que já se enfrentam em confrontos válidos pelas oitavas de final.

As partidas foram definidas via sorteio durante reunião com representantes das equipes participantes. As disputas acontecem nos campos do Centro Cívico, Guarani, São Vito e Unidos.

“Devido à grande quantidade de equipes desejando participar do Gigantão 2024, decidimos criar essa nova divisão, que, assim como a principal e a 2ª, será um sucesso. Venham prestigiar os times, contamos com a presença de todos”, destaca o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Devido à realização de jogos no Centro Cívico, a pista de atletismo estará fechada a partir das 13h.

Confira a tabela de jogos deste sábado da 3ª divisão :

14h – União Família x Zanaga EC – campo do Centro Cívico

14h – Nova Sport FC x Novo Mundo FC – campo do Guarani

14h – EC Novo Mundo x River Plate FC – campo do São Vito

14h – Irmãos FC x EC Unidos da Norte – campo do Unidos

16h – São Paulo Lírios x Pé da Maloka – Campo do Centro Cívico

16h – Mário Covas FC x Fúria 019 – campo do Guarani

16h – U. Guanabara x Americana FC – campo do São Vito

16h – Praia Azul Recanto x UFC – campo do Unidos

