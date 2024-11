Câmera flagra mulher roubando colchão ‘na caruda’. Caso aconteceu na loja da Ortobom no Rio de Janeiro esta semana.

Ministério da Fazenda divulga lista de beneficiários do PERSE, programa criado durante o governo Bolsonaro para apoiar empresas afetadas pela pandemia. Entre os contemplados está a influenciadora Virgínia Fonseca, que recebeu mais de R$ 4 milhões em incentivos fiscais.

Câmera de olho na ladra no RJ

Nova “Retratos da Leitura”, a mais completa e aprofundada pesquisa sobre os hábitos de leitura do brasileiro, aponta redução de 6,7 milhões de leitores no país. Está é a primeira vez na história do levantamento que o número de não-leitores (53%) ultrapassa o número de leitores (47%).

Na última análise, publicada em 2019, a porcentagem de leitores era de 52%, contra 48% de não leitores. A nova edição do estudo, publicada nesta terça-feira (19), mostra também queda no número de livros lidos inteiros no período de três meses, de 2,6 para 2,4.

Para falar sobre a pesquisa, minha indicação é a escritora Gisela Rao, autora de seis títulos de diferentes gêneros, que acaba de publicar a obra de autoficção “Os fantasmas de Borgo Palazzo”.

Ela pode comentar sobre as novidades do levantamento e refletir sobre os caminhos para que o número de leitores volte a crescer no país. Gisela vive na Itália há um ano e também pode comparar o mercado literário brasileiro com o europeu.