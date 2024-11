Tivoli tem “Black Friday” com descontos de até 70% a partir de segunda

O Tivoli Shopping realiza entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, mais uma edição da sua já tradicional Black Friday, uma das campanhas mais esperadas do ano. Durante o período, os consumidores poderão aproveitar descontos de até 70% em produtos e serviços de diversos segmentos, incluindo eletrônicos, moda, acessórios, decoração, alimentação e muito mais. Para tornar a experiência ainda mais especial, no dia 29 de novembro, sexta-feira, o estacionamento será gratuito.

“A Black Friday é uma ótima oportunidade para nossos clientes aproveitarem descontos exclusivos e também para os lojistas aumentarem suas vendas. Teremos novamente uma semana inteira de ação, para que mais pessoas possam participar e encontrar ofertas imperdíveis”, conta Paula Funichello, gerente de Marketing do Tivoli.

“A gratuidade do estacionamento no dia 29 é mais um diferencial pensado para oferecer ainda mais conforto e comodidade ao nosso público e, além disso, teremos horário especial na sexta e no sábado, com funcionamento facultativo até as 23h”, completa.

WhatsApp do Tivoli facilita as compras

Pensando na comodidade dos clientes, o Tivoli Shopping mantém seu canal de atendimento via WhatsApp pelo número (19) 98113-4188. Por meio desse canal, é possível consultar promoções, verificar disponibilidade de produtos e até realizar compras, tornando a experiência de consumo ainda mais prática e acessível.

As redes sociais do Tivoli Shopping também serão atualizadas constantemente com informações sobre os descontos, ajudando os consumidores a encontrar as melhores oportunidades.

Serviço

Black Friday do Tivoli Shopping

Quando: 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024

Onde: Tivoli Shopping

Destaque: Estacionamento gratuito no dia 29 de novembro

Horários: Funcionamento especial facultativo até as 23h nos dias 29 e 30 de novembro

WhatsApp para compras: (19) 98113-4188

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping